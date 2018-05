RCR Arquitectes envolta Venècia amb els seus somnis

El prestigiós estudi d'arquitectura català RCR, guardonat el 2017 amb el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'Arquitectura, exposa des d'avui els somnis que desenvolupen a la finca La Vila, a Girona, en la XVI Biennal d'Arquitectura de Venècia.

RCR són les sigles de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, tres arquitectes que aquest any protagonitzen la participació de Catalunya en la Biennal sota la proposta "Somni i Naturalesa", un esdeveniment paral·lel organitzat per l'Institut Ramon Llull.

Es tracta d'una exposició fascinant que navega per l'univers més íntim d'aquests tres professionals, però no a partir dels seus plans o maquetes, sinó mostrant-los com si fossin tres demiürgs capaços de modelar el món amb la seva feina diària.

"Els tres són arquitectes, però a nosaltres ens agrada dir que en realitat són filòsofs. Intervenen sobre la realitat de les coses i quan parles amb ells el seu discurs té més que veure amb la vida i la filosofia que amb l'arquitectura", ha explicat a Efe Pati Núñez, comissària de l'exposició amb Estel Ortega.

A partir del pròxim 26 de maig, quan la Biennal obri les seves portes al públic, els visitants i amants de l'arquitectura podran deixar-se embolicar per les fantasies més profundes que RCR projecta des de 2017 a la finca La Vila, un espai físic situat a la Vall de Bianya i envoltat d'un paisatge d'una bellesa extraordinària, amb bosc, aigua, cultius, animals i masies.

Una utopia en construcció que no té data de conclusió, ha reconegut a Efe l'arquitecta Carme Pigem.

"És un projecte que està viu i en la mesura en la qual està viu està creixent, és com un arbre o una persona, no és un projecte a un temps determinat", ha explicat.

Pigem ha detallat que l'exposició deu el títol precisament al somni que té RCR de convertir La Vila -"un paratge d'un interès natural molt important"- en un espai de "creativitat", focus d'atracció internacional.

"La Vila és un territori, una geografia, amb uns recursos naturals molt importants, pel seu bosc, pels rierols que hi ha, per l'agricultura i ramaderia. És un territori viu que hem heretat amb tota la força de la naturalesa i de la història", ha destacat Pigem.

Ara, el que volen fer des de l'estudi és "afegir una nova empremta" i després llegar-ho perquè segueixi creixent fins a convertir-se en una zona d'"interès mundial", la rellevància del qual sobrepassi "les fronteres locals".

El públic que s'acosti fins a aquest esdeveniment entrarà directament "dins del somni de RCR", quedarà envoltat per un "entorn molt nebulós" que li permetrà viure "una experiència amb un grau de llibertat molt elevat", ha descrit de la seva banda Ortega, comissària de la mostra amb Núñez.

I és que la instal·lació presenta una primera àrea anomenada el llindar, que serveix de transició entre el carrer i la zona del somni i en què unes esferes de metacrilat resumeixen amb peces audiovisuals la trajectòria d'aquesta la catalana.

Després, el visitant segueix caminant fins a penetrar completament en un sonbi, un espai format per prop de 6.000 lents fresnel en moviment, amb una llum difusa, on coneixerà les línies de desenvolupament del projecte de La Vila.

"Mostrarem valors, idees, somnis, emocions", ha dit Núñez, que confia que la instal·lació generi en el visitant una experiència única.

El tema central sobre el qual gira aquesta XVI Biennal d'Arquitectura de Venècia és "Freespace" ("Espai lliure") i Catalunya ha interpretat aquest concepte a partir de la labor de RCR, que "va molt més enllà de l'arquitectura" i investiga "la relació de l'home amb la vida, amb la naturalesa, amb els espais, amb la tecnologia".

La Biennal de Venècia d'Arquitectura, cita ineludible d'aquest sector des que el 1980 es va inaugurar la primera mostra d'arquitectura, obrirà les seves portes el pròxim 26 de maig, fins al 25 de novembre.