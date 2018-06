Macaco actuarà a la platja d'Empuriabrava amb el Festival Sons del Món

El festival Sons del Món Vi & Music de Roses ) va donar a conèixer ahir el nom de l'artista que actuarà a la gran festa que es fa a la platja d'Empuriabrava. Serà Macaco que oferirà un concert el 13 de juliol a dos quarts d'onze de la nit. L'entrada serà gratuïta. Aquell dia, a més, coincideix amb la celebració de la Festa Major del Carme.



I Will Survive, així com el compositor i pianista anglès Michel Nyman, que obrirà el festival amb un concert a la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries.

També s'ha programat l'actuació de la banda jamaicana Inner Circle, coneguda per temes com Sweat (A La La Long), que celebra 50 anys de carrera, juntament amb d'altres noms com Sergio Dalma, Antonio Orozco, Manu Guix, Maria del Mar Bonet, Els Catarres, SAU 30 i Joan Dausà, entre d'altres. Els organitzadors esperen superar els més de 20.000 espectadors.