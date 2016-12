Els economistes de Girona, confiats en el creixement

La patronal FOEG va presentar, ahir, l'estudi del Col·legi d'Economistes de Catalunya: en general, els col·legiats de la província milloren les expectatives i la confiança sobre la marxa de l'economia. De fet, de tot Catalunya (l'estudi s'ha fet a partir de 1.200 enquestes a professionals), són els que es mostren més optimistes (un 33,7% dels enquestats confia que la situació continuarà millorant i la resta, la gran majoria, consideren que es mantindrà estable).

Ara bé, observen riscos: l'enquesta recull que, a Girona, la principal preocupació dels empresaris ja no és l'atur, sinó el dèficit fiscal que arrossega Catalunya. «Ens preocupa, i molt; som solidaris, però ja comencem a estar cansats d'haver de pagar per agafar l'autopista quan hi ha altres llocs on no només són gratuïtes, sinó també pràcticament desertes», va criticar el vicepresident executiu de la FOEG, Miquel Gotanegra. Per als economistes i empresaris gironins, a més, el territori arrossega una altra problemàtica endèmica: la manca d'inversió pública. I aquí reparteixen culpes tant a la Generalitat com a l'Estat: «L'oblit de l'administració cap a casa nostra fa que l'economia no agafi volada», concreta Gotanegra. Per això, aprofitant la presentació de l'estudi, la patronal Foeg va reclamar l'execució d'obres que creu prioritàries. En concret, centra la demanda en el baixador del TAV a l'aeroport de Girona, l'estesa de la fibra òptica als polígons industrials i la millora de la carretera N-II.

L'enquesta també recull altres opinions més enllà d'allò que específicament fa referència a l'economia catalana: en general, el 89% dels enquestats creuen que la Unió Europa no està gestionant bé la crisi econòmica ni institucional (finances, refugiats, Brexit, etc.). I, en relació amb això, la majoria (48,2%) tendeixen a pensar que la sortida del Regne Unit de la Unió no tindrà conseqüències per a l'economia catalana. Un percentatge que és superior a Girona, on el 51,1% dels enquestats opina que el Brexit no afectarà ni la indústria ni el turisme de la demarcació (davant el 32,5% que creu que ho farà negativament, i el 16,3% que opina que aquest procés acabarà essent positiu).

Comissions bancàries

En aquest context, sis de cada deu empresaris i economistes gironins pensen que els bancs acabaran cobrant una comissió als seus clients per tenir-hi dipositats els estalvis, apunta l'enquesta. Sobre això, des de la FOEG alerten que, si això acaba passant, suposaria una «clara frenada» per a la recuperació econòmica, podria traduir-se en fuga de capitals i minaria la capacitat inversora de les empreses. Arreu de Catalunya, un 54,8% dels enquestats creuen que això acabarà passant.