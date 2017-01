Centre Verd, l'històric garden ubicat a l'àrea de Mas Xirgu, a l'entrada sud de la ciutat de Girona, es «transplanta»: la impossibilitat de créixer a la ciutat –els terrenys que haurien possibilitat l'ampliació de l'establiment estan afectats pel projecte ferroviari– ha dut a la direcció de l'empresa a prendre la determinació de traslladar-se a la localitat veïna de Salt, a tocar del peatge de l'AP-7, en una ubicació molt propera al centre comercial Espai Gironès, al sector Sud del municipi. Grues enormes treballen aquests dies en la instal·lació del vistós esquelet de fusta del que serà l'hivernacle principal d'aquesta botiga de jardineria, de floristeria, de decoració i d'animals de companyia.

Finca de 12.000 m2

El complex del nou Centre Verd ocuparà, en total, una superfície de 12.000 m2, explica la directora de l'establiment, Sandra Borrell; a banda de l'hivernacle central –l'esquelet de fusta del qual procedeix del País Basc–, incorporarà una segona edificació d'uns 600 m2 que acollirà més superfície comercial –entre d'altres serveis, Centre Verd disposarà d'una perruqueria canina, per exemple– i oficines. També hi haurà una àmplia zona d'aparcament.

L'accés al nou garden de Salt, explica Borrell, es farà, temporalment, pel camí del Sitjar; a banda d'una entrada per a vehicles, també hi haurà un accés per a vianants. En el futur, precisa la directora –que admet que els «sap greu» abandonar la capital, tot i que el trasllat a Salt, per altra banda, els provoca «molta il·lusió»–, està previst habilitar una nova entrada.

Any nou, doncs, i vida nova per a un establiment que preveu tancar el 2016 amb un increment de facturació notable, d'entre el 12 i el 13%, estima Sandra Borrell. A l'empresa, afegeix, hi treballen 17 persones, tot i que la direcció no descarta una ampliació de plantilla més endavant; a més de la botiga, Centre Verd disposa d'un viver a Vilobí d'Onyar, que ocupa una extensió de 30.000 m?2; i on es cultiven plantes coníferes, arbustives i de temporada.

Amb l'arribada de Centre Verd, la zona comercial del sector Sud de Salt incrementa l'oferta, pendent que en el futur es pugui confirmar l'arribada de nous establiments. De fet, Centre Verd és a tocar dels terrenys on hi ha la possibilitat que s'hi acabi instal·lant Ikea, el gegant suec dels mobles que ha mostrat interès a obrir botiga a Girona, que la capital i Salt es disputen.

És en aquest context que al setembre l'Ajuntament saltenc va convocar una consulta popular per obtenir el vistiplau dels veïns al desenvolupament urbanístic i comercial del sector Sud, que va registrar una participació del 21,5% del cens i que, amb pràcticament un 88% de vots afirmatius va validar la proposta d'impulsar nous equipaments i comerços en aquesta àrea.