La companyia gironina Tradeinn ha tancat l´exercici del 2016 amb una facturació de 75 milions d´euros. La xifra suposa, segons dades de la companyia, un creixement del 50% pel que fa al 2015, quan la facturació va ascendir a 50 milions. Des de la firma de venda de material esportiu per internet s´informa que Tradeinn gestiona més de 5.000 comandes al dia de mitjana, el doble que fa un any. Durant el desembre la xifra ha arribat a les 7.500 comandes. La companyia gironina manté Europa com a mercat de referència, segons David Martín, fundador del grup, tot i que ven arreu del món i compta amb més de 2,5 milions de clients.

El grup té una plantilla de 200 persones i ha doblat la capacitat del seu centre logístic, de 7.500 a 15.000 metres quadrats.

Per a aquest any la firma espera facturar 100 milions d´euros de facturación, que multiplicaria per 100 la del 2008.