Una trentena d´emprenedors al programa YUZZ 2017

El programa d'emprenedoria YUZZ 2017 ha arrancat a Girona: el centre YUZZ de la capital acull aquesta setmana a les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic de la UdG els 27 joves emprenedors que han estat seleccionats perquè en els pròxims cinc mesos desenvolupin les seves idees amb l'assessorament d'un grup d'experts en innovació i models de negoci. La innovació és el denominador comú dels 18 projectes que es desenvoluparan en el centre YUZZ en aquesta edició – seleccionats entre 33 candidatures– i que pertanyen a sectors com el de les aplicacions web, el dels videojocs o el del Big Data. Gràcies a l'itinerari formatiu que ofereix el programa, els yuzzers aprendran tècniques per millorar les habilitats comunicatives, per dissenyar un pla econòmic financer i per conèixer estratègies de lideratge, motivació i treball en equip. El pròxim 26 de gener s'entregaran els premis de l'última edició del programa, a la seu de la Fundació Princesa de Girona.