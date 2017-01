Caps tòxics, així afecten la salut

Les persones que treballen per als caps que mostren trets psicopàtics i narcisistes no només se senten més deprimides per culpa del comportament d'intimidació dels seus superiors, sinó que també són més propenses a participar en comportaments indesitjables en el treball.

Aquests són les troballes clau d'un equip d'investigació de l'Escola de Negocis de la Universitat de Manchester, al Regne Unit. La investigadora principal, Abigail Phillips, presenta aquest divendres els resultats del treball en la Conferència Anual de la Divisió de Psicologia Ocupacional de la Societat Britànica de Psicologia, que se celebra a Liverpool.

Un total de 1.200 participants van participar en tres estudis que requerien completar qüestionaris relacionats amb el seu propi benestar psicològic, la prevalença d'assetjament laboral en la seva empresa i la personalitat del seu gerent. Els participants eren treballadors d'una varietat d'indústries a través de diversos països diferents.

L'anàlisi de les dades va mostrar que aquells que treballen per a caps que mostren aquests trets tenien menor satisfacció en el treball i una puntuació més alta en una mesura clínica de la depressió. A més, només estava afectat el benestar dels empleats, sinó que es van registrar més incidents de comportaments contraproduents en el treball i assetjament laboral.

La doctora Phillips subratlla: "En general, la imatge és clara que tenir caps amb molts trets foscos pot ser negatiu per a les entitats. Aquells amb alts nivells de psicopatia i narcisisme tenen un fort desig de poder i sovint no tenen empatia. Aquesta combinació tòxica pot resultar en aquestes persones que s'aprofiten d'altres, apuntant-els gols del seu treball, sent massa crítics i generalment comportant-agressivament. en altres paraules, els líders amb alt nivell de psicopatia i narcisisme són més propensos a ser agressors".

"La intimidació en el lloc de treball és òbviament desagradable per a la persona a la qual se li sotmet, però també crea un ambient de treball tòxic per a tots els involucrats. En resum, els caps dolents, amb elevats nivells de psicopatia i narcisisme, tenen empleats infeliços i insatisfets que busquen rescabalar a la companyia", conclou.