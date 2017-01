La factura de la llum és un 28% més cara aquest gener que fa un any

La factura de la llum de l'usuari mitjà amb les tarifes vigents en les tres primeres setmanes de gener és un 28 % més cara que la de fa un any: 86,96 euros enfront dels 67,84 de gener de 2016, segons una anàlisi elaborada per Facua-Consumidors en Acció. El rebut, que no ha parat de pujar des d'abril, està lleument per sota del més car de la història, els 88,66 euros que es van aconseguir en els tres primers mesos de 2012, ha indicat Facua en un comunicat.

Per a l'organització, la situació actual és «el resultat de tenir un Govern intervingut per les elèctriques, que dicten les polítiques energètiques utilitzant les seves portes giratòries i especulen amb les tarifes sense por de mesures regulatòries que protegeixin els usuaris». Quant a la pujada mensual, la factura que resulta d'aplicar les tarifes dels primers 22 dies de l'any està un 8,4 % per sobre dels 80,23 euros de desembre, segons Facua, que ha indicat que realitza els seus estudis a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilis els comptadors dels quals encara no tenen la tarificació per hores. En ells utilitza un perfil d'usuari amb una potència contractada de 4,4 kW i un consum mensual de 366 kWh mensuals, la mitjana a Espanya segons una anàlisi de l'associació sobre diverses desenes de milers de factures d'habitatges habitats. Pel que fa al preu de l'energia consumida, el kWh està als seus nivells més alts des de gener de 2013, quan es va situar en 15,09 cèntims abans d'impostos (19,20 ja inclosos). El màxim històric van ser els 16,81 cèntims (20,85 amb impostos) assolits entre gener i març de 2012. En els primers 22 dies de gener s'ha situat en una mitjana de 14,47 cèntims (18,40 amb impostos), un 39,7 % per sobre dels 10,36 cèntims (13,18 amb impostos) de gener de 2016. Facua denuncia l'«absoluta falta de sensibilitat» del Govern davant la «injustificada carestia del rebut elèctric i els alarmants nivells de pobresa energètica que sofreixen milions de consumidors», dels quals centenars de milers sofreixen talls de subministrament cada any per la seva incapacitat de fer front al pagament.



Facua demana més intervenció

L'associació de consumidors reclama al Govern que posi fi a les pràctiques oligopolístiques que provoquen les desproporcionades tarifes que paguen els usuaris i exigeix la intervenció del sector perquè sigui l'Executiu el que fixi periòdicament una tarifa assequible, atès que el sistema de fixació de preus existent al mercat de la generació espanyol fomenta l'especulació i els abusos. Es tracta, diu Facua, d'un sector on «mai ha existit la competència que es va prometre enganyosament als consumidors quan es va iniciar la seva liberalització, per la qual cosa l'única solució és emprendre mesures similars a les adoptades fa anys a la UE amb les tarifes mòbils d'itinerància (roaming), de manera que sigui el Govern el que fixi els preus per als consumidors domèstics». També demanda la baixada de l'IVA que s'aplica a l'electricitat, del 21%, «impropi d'un servei essencial» i reclama al Govern que baixi l'IVA de la llum al tipus mínim permès.