Aquest és el carrer on més s'ha incrementat els preus dels pisos a Girona

La plataforma immobiliària Precioviviendas.com, que ofereix gratuïtament a tots els veïns de Girona la consulta del valor del seu habitatge o de qualsevol altre del municipi, recull el preu de tots els habitatges dels municipis de més de 25.000 habitants, el que permet desgranar el mercat immobiliari de cada ciutat habitatge per habitatge, carrer per carrer i districte per districte.

D'aquesta forma, i gràcies a aquest exhaustiu estudi, podem conèixer on s'han produït les principals pujades i baixades del preu de l'habitatge a Girona durant el 2016.

Així, en relació amb la variació de preu per districtes, El districte cinquè, que inclou els barris de Campdorà, Pont Major, Montjuïc, Sant Daniel i Pedret seria el districte de Girona on el preu de l'habitatge hauria experimentat una pujada més forta, amb un 9,77% d'increment respecte al 2015.

Per contra, el Districte sisè on es trova Domeny, Taialà, Fontajau i Germans Sàbat, seria on menys increment de preu s'hauria produït, amb una variació del -0,11%, segons dades de mercat.

Evolució del preu per carrers

D'altra banda, la pujada de preu més destacada de les principals vies del municipi en el 2016 s'hauria produït al carrer Montseny, les 467 habitatges del qual estarien valorades actualment en 55.144.321 € (segons preu de mercat) i on el preu mitjà hauria augmentat un 5,84% situant-se ara en 1.264 € / m2, mentre el preu màxim ascendiria a 1.698 € / m2.

Al carrer de Montseny li segueix el carrer d'Emili Grahit on el preu mitjà hauria augmentat un 5,62% situant-se en 2.272 € / m2. Amb un parc d'habitatges de 522 unitats aquesta via té un valor total de 156.193.915 €, sent el preu màxim de 3.382 € / m2.

La tercera pujada més destacada s'hauria produït a l'Avinguda de Sant Narcíson el preu mitjà hauria augmentat un 2% situant-se en 1.500 € / m2. Amb un parc d'habitatges de 951 unitats aquesta via té un valor total de 132.298.037 €, sent el preu màxim de 1.962 € / m2.

Per contra, segons l'informe, la baixada de preu més pronunciada de les vies principals del municipi s'hauria produït al carrer d'Oviedo. Així, el preu mitjà hauria disminuït un -6,07% situant-se ara en 1.461 € / m2, mentre el preu màxim ascendiria a 2.399 € / m2. Amb un parc d'habitatges de 401 unitats aquesta via té un valor total (segons preu de mercat) de 50.782.578 €.