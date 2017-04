Les netejadores del Puig d´En Roca aniran a la vaga indefinida

UGT va celebrar ahir uan assemblea per preparar l´1 de Maig.

UGT va celebrar ahir uan assemblea per preparar l´1 de Maig.

Les treballadores de la neteja de la residència geriàtrica del Puig d'en Roca, que estaven contractades per l'empresa Kluh Linaer, van fer ahir l'últim dilluns d'aturada i ben aviat iniciaran una vaga indefinida si no cobren els endarreriments ni se'ls aclareix el seu futur. A diferència de les netejadores de les comissaries i els parcs de Bombers gironins, el conflicte laboral a la residència no ha rebut cap solució a curt termini. Segons el secretari general d'UGT, Xavier Casas, l'empresa és «insolvent» i els sous dels treballadors «no permeten estar ni un ni dos mesos sense cobrar». El mateix Casas va assenyalar que se'ls deu el mes de març i un pagament extraordinari que s'havia de fer aquell mateix mes.