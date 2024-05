Les notificacions que envia Hisenda als contribuents que han jugat online o que tenen criptomonedes

Estem en plena campanya de la Renda. El passat 3 d'abril de 2024 va començar i encara hi ha molts dubtes sobre certs aspectes. En aquest cas parlarem de les famoses criptomonedes. L'any passat ja es van començar a dur a terme controls per començar a regular aquestes monedes de canvi. Durant aquest 2024, segons Taxdown, han pujat les notificacions per part d'Hisenda a més de 948.000 persones per tal que tributin les criptomonedes, com el bitcoin.

Aquest any s'han enviat tres milions de missatges per avisar als titulars de criptomonedes, als contribuents que l'any passat van obtenir ingressos procedents del joc online, rendiments procedents d'altres països i lloguer d'immobles.

Les notificacions als propietaris d'immobles han passat de 661.000 a 866.000

Les criptomonedes a Espanya

De moment no hi ha cap norma específica que reguli la compravenda de les criptomonedes. Així de moment, es regeixen pel tractament normal dels guanys i pèrdues patrimonials provocades per la transmissió d'elements, segons Taxdown.

En la declaració de la Renda d'aquest any, només hauran d'incloure les criptomonedes a l'IRPF, les persones que hagin venut o intercanviat criptomonedes (monedes virtuals). I serà igual si has obtingut guanys o pèrdues, ho hauràs de declarar igualment.

Les criptomonedes s'han de declarar a Hisenda / REUTERS / DADO RUVIC / ILUSTRACIÓN

Hisenda ha enviat 164.000 notificacions a contribuents que han jugat a jocs online

El problema de la declaració de les criptomonedes a la Renda

A l'hora de fer la declaració i haver d'incloure aquests moviments, els inversors han de revisar a través dels diversos 'brokers', les plataformes en les quals van invertir l'any anterior i revisar si han obtingut alguna renda. La veritat és que el procés és complicat.

Ara, a més, els contribuents que hagin jugat online també hauran d'incloure en l'IRPF, els guanys o les pèrdues patrimonials.

Les persones que tenen rendes a altres països també han rebut notificació per part d'Hisenda. En aquest cas, s'han enviat 895.000 notificacions. Perquè una persona sigui reconeguda com a resident fiscal a Espanya han d'haver passat més de 183 dies en el país o que les seves principals activitats econòmiques o familiars dependents estiguin en territori nacional.