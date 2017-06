La banca tradicional s'alia amb les FinTech

El 45% de les entitats financeres ja té acords amb companyies FinTech i el 82% espera que aquests augmentin en els propers tres a cinc anys. Els nous entrants en el sector poden estar posant en risc fins a un 24% dels ingressos de les entitats tradicionals. Les tecnologies de data analytics i mobile són les grans prioritats d'inversió.

L'efecte disruptiu del fenomen FinTech provocarà una allau d'aliances entre les entitats tradicionals –bancs, asseguradores...- i els nous entrants en el sector, segons l'informe FinTech2017, elaborat per PwC a partir de 1.308 entrevistes amb entitats financeres, companyies d'assegurances, de mitjans de pagament, gestores de patrimoni, signatures de capital de risc i FinTechs en 71 països.

La banca comercial és la que més intensament s'ha posat a treballar en aquesta adreça. El 54% ja té aliances amb empreses FinTech i el 83% espera augmentar-les en els propers tres a cinc anys. Els bancs estimen que els crèdits personals (64%) i el finançament a particulars (50%) són les activitats més amenaçades per la FinTech. Però no solament es tracta d'una estratègia defensiva: el 63% dels directius de la banca veuen en la vinculació amb aquests nous competidors una gran oportunitat per expandir la seva cartera de productes i serveis. Segons l'informe, la banca espera que les seves inversions en l'àmbit FinTech tinguin ROI –en anglès, return on investment- del 20%.

Les companyies d'assegurances també estan accelerant la seva aproximació a les FinTech. El 45% compta actualment amb aliances amb aquest tipus de companyies –pel 28% l'any passat- i el 84% assegura que aquestes augmentaran els pròxims tres anys. En aquest cas, les seves expectatives quant a la tornada de la inversió són més modestes que en la banca, i espera que tinguin un ROI del 13%.

Però a l'hora de posar a treballar juntes a entitats tradicionals i FinTechs, no tot és un camí de roses i solen sorgir una sèrie d'obstacles que cal tenir en compte. Des del punt de vista de les entitats tradicionals, les qüestions relacionades amb la ciberseguretat (58%), amb la incertesa reguladora (54%) i amb les diferències en el model de gestió i la cultura corporativa (40%) són les que més preocupen. A aquestes barreres les FinTech n'afegeixen una més: les diferències en els models de negoci.

L'estudi reflecteix que existeix una preocupació generalitzada del sector financer tradicional – pel 88% dels enquestats– per l'arribada d'aquests nous competidors. Les entitats financeres consideren que les àrees en les quals les FinTech els poden fer més dany són: les de mitjans de pagament (84%), transferències de fons (68%) i finançament personal (60%) i crèdits personals (56%).



Augment de la tecnologia

De fet, segons una recent enquesta realitzada per DeNovo, la plataforma digital de PwC, entre usuaris del sector financer a tot el món, el 30% té previst augmentar l'ús que fan de les FinTech i només el 39% diu que es mantindran com a clients exclusius de les entitats tradicionals.

Però, en quines tecnologies estan invertint les entitats financeres? I les FinTech? Les entitats financeres estan centrant tots els seus esforços a actualitzar els seus sistemes de tota la vida i a les tecnologies de data analytics i mobile. En canvi, les FinTech aposten per altres tecnologies emergents com el blockchain, la intel·ligència artificial o la biomètrica aplicada a la gestió d'identitats.Però si hi ha alguna cosa en què coincideixen tant les entitats tradicionals i com les no tradicionals a l'hora d'innovar és en la barrera que, en moltes ocasions, suposa la regulació. Sobretot, quant a l'emmagatzematge i protecció de dades i a l'autenticació de les identitats digitals. L'informe estima que les exigències regulatòries a les quals s'enfronten diàriament els grans bancs mundials els costa més de 4.000 milions de dòlars a l'any.

Per a Raquel Garcés, sòcia del Sector Financer de Strategy&, la consultora estratègica de PwC, «l'efecte disruptivo de les FinTech no només està impulsant la creació de noves aliances sinó que està redefinint el model de negoci de les entitats financeres tradicionals. Especialment quant a la integració de les noves tecnologies, a la manera de treballar i resoldre problemes i pel que fa a establir relacions i dirigir-se als clients».