Els autònoms amb empleats podran cobrar el 100% de la pensió i treballar

Els autònoms que arribin a l'edat de jubilació podran cobrar el 100% de la pensió i continuar treballant, segons una esmena que han pactat el PP, Ciutadans, PDeCAT i el PNB perquè sigui inclosa en la nova llei que reformarà diferents aspectes del règim especial dels també anomenats treballadors per compte propi. En principi, el requisit principal perquè l'autònom pugui compatibilitzar la feina i el cobrament ple de la pensió és que tingui almenys un assalariat en plantilla.

En l'actualitat, és possible treballar després de l'edat de jubilació i alhora percebre la pensió, però aquesta última es redueix al 50%, independentment de la jornada que es treballi i de l'activitat que es realitzi. Aquesta modalitat, en vigor des d'una reforma de 2013, s'anomena "jubilació activa" i ja és utilitzada principalment pels autònoms. A Astúries, el nombre de casos ronda els 700, inclosos treballadors per compte propi i assalariats.

La informació que ha transcendit sobre aquesta novetat de l'anomenada Llei de reformes urgents del Treball Autònom no necessita si qui s'aculli ella estarà obligat a cotitzar a la Seguretat Social. A la fórmula de la "jubilació activa" es cotitza únicament per incapacitat temporal i contingències professionals, més una "cotització especial de solidaritat", equivalent al 8% i que no computa per a les prestacions.

L'acord entre el PP, Ciutadans i les dretes nacionalistes arriba mesos després que la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, llancés una proposta general perquè sigui compatible el cobrament del 100% de la pensió i continuar treballant, tant per a assalariats com per a autònoms. Aquesta idea s'incorporarà als debats de la Comissió del Pacte de Toledo sobre reformes futures per preservar la sostenibilitat financera de les pensions.

En aparença, compatibilitzar la feina i el cobrament complet de la pensió no suposa un estalvi per al sistema llevat que s'estableixi el pagament d'una cotització. No obstant, la proposta sí que podria fer que afloressin situacions ara fraudulentes: les d'aquells autònoms que en certes activitats (l'hostaleria, per exemple) continuen de manera irregular treballant en el negoci tot i que estan en edat de jubilació i perceben el 100% de la pensió.

La llei que tramita el Congrés també incrementa la protecció social dels autònoms, especialment en el cas de les dones i en circumstàncies com la baixa per maternitat. Així mateix, s'inclou l'ampliació de sis a dotze mesos de la tarifa reduïda de 50 euros en la cotització a la Seguretat Social per als nous emprenedors. S'estableix així mateix que els autònoms podran deduir de les seves declaracions tributàries fins a dotze eurios diaris de despeses de manutenció quan es vegin obligats a menjar fora de casa per motius de treball. Aquells que treballin en els seus domicilis també podran deduir el 20% de les despeses d'aigua, llum, electricitat i telèfon de la casa.