Els catalans inverteixen el 46,4% del seu sou mensual brut a pagar un lloguer

Els catalans necessiten invertir el 46,4% del seu sou brut a pagar el lloguer del seu habitatge, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa i de la plataforma Infojobs. De fet, Catalunya és el territori de l'Estat amb uns lloguers més elevats i a Barcelona en concret, el preu de lloguer se situa en 13 euros per metre quadrat davant els 11,24 euros de mitjana catalana i els 7,49 euros a l'Estat. Per a l'elaboració de l'estudi, s'ha calculat de mitjana que els habitatges compten amb una superfície de 80 metres quadrats amb uns llogaters que tenen un sou brut mensual de 1.939,42 euros de mitjana.

En el cas d'un habitatge de compra, els catalans haurien de destinar durant 7,2 anys el seu sou brut íntegre a abonar el seu habitatge. Segons l'estudi, Catalunya és la tercera comunitat amb el preu per metre quadrat de compra més elevat, amb 2.090 euros, només per darrera el País Basc (2.699 euros) i Madrid (2.255 euros).

Són els tres únics territoris on se superen els 2.000 euros per metre quadrat, mentre que a l'altre extrem se situa Castella-La Manxa (1.039 euros) i Extremadura (1.091 euros).



El lloguer més car

Pel que fa el preu de lloguer, Catalunya és la comunitat més cara, amb 11,24 euros per metre quadrat al mes, seguit de la Comunitat de Madrid (10,77 euros per metre quadrat), el País Basc (10,52 euros per metre quadrat) i les illes Balears (9,61 euros per metre quadrat). Les tres darreres també han d'invertir més del 40% del seu sou mensual brut en el lloguer del seu habitatge.

Per contra, a Extremadura el preu de lloguer se situa en els 4,56 euros per metre quadrat i amb un salari brut de 21.917 euros bruts, hi destinen menys del 20% del seu sou.