L'Espai Gironès celebra el 19è aniversari

El 25 de maig de 2005, ara farà 19 anys, obria l'Espai Gironès al Camí dels Carlins del Pla de Salt, al costat de l’autopista AP-7. El primer centre comercial que acollia botigues multimarca de les comarques gironines, amb més d'un centenar d'establiments. Pau Jordà, gerent del centre des de l'inici del projecte, destaca que “aprofitem aquest 19è aniversari per donar les gràcies a tothom qui ho fa possible i estem encantats de poder compartir amb els visitants més de 1.200 regals, retornant al territori saltenc i gironí tot el que aquest ens dóna durant tot l’any”.

Es pot participar en el sorteig presentant a l’estand del costat del Punt d’Informació, a la planta baixa, un o dos tiquets que sumin un mínim de 40 euros de compres realitzades als establiments del centre comercial.

A l’Espai Gironès hi treballen unes 800 persones (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment), i a aquesta xifra s’hi ha de sumar un número important de llocs de feina indirectes, petits empresaris, comerç local i altres cadenes.

Espai Gironès és propietat del fons inmobiliari de capital hausInvest del gestor d’actius alemany Commerz Real AG. Segons la companyia, genera una afluència de més de 10 milions de visitants a l’any. Disposa de 40.000 metres quadrats de superfície distribuïts en dues plantes on hi ha instal·lats operadors líders com Primark, Fnac, Starbucks, Poema, Odeón Multicines, Zara, Drim, H&M, Levi’s, Bershka, Pull & Bear, Springfield, Desigual, Mango, Alain Afflelou, JD Sports, Brighty&Co, Munich i Rituals, entre d’altres. El centre comercial Espai Gironès compta amb 2.500 places d’aparcament gratuït.

Multi Spain Management SA realitza la gestió integral del centre comercial. Aquesta companyia és propietària i/o gestiona 130 centres comercials, que reben 400 milions de visitants cada any, que gasten una quantitat estimada de 4.000 milions d'euros en més de 6.000 botigues, restaurants i zones d'oci.