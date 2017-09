La UE treballa perquè els gegants d'internet compleixin amb el fisc

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (UE) han acordat aquest cap de setmana començar a treballar en noves mesures fiscals que permetin gravar de forma justa l'activitat dels gegants d'internet, com Google, Amazon, Facebook o Apple. «Hem demanat als experts dels estats membres i a la Comissió Europea (CE) que treballin cap a solucions tant a llarg com a curt termini», va dir el ministre de Finances estonià, Toomas Toniste.

La Comissió presentarà pròximament una comunicació en la qual farà una anàlisi de la situació problemàtica, reptes, aspectes, tècnics, alternatives legislatives, que estarà a punt abans de l'anomenada «cimera digital» de caps d'Estat i de Govern que se celebra el 29 de setembre a Tallin. A partir d'aquí, els Estats membres han d'adoptar en el seu consell de desembre conclusions en les quals indiquin a l'Executiu comunitari el camí a seguir, de manera que aquest presentarà a la primavera de 2018 la proposta definitiva, segons va explicar el vicepresident de la CE per l'Euro, Valdis Dombrovskis. França, Espanya, Alemanya i Itàlia van arribar ja al debat amb una proposta conjunta per crear un impost sobre la facturació d'aquestes empreses perquè la seva recaptació permeti compensar en part el que estarien deixant d'abonar en impost de societats.

Al pla s'hi han sumat oficialment sis països, Àustria, Bulgària, Grècia, Portugal, Romania i Eslovènia, que han signat la declaració impulsada per París, si bé el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, ha precisat que «més de vint països donen suport» a la idea, fet que permetrà generar «pressió política» perquè tiri endavant. La UE afirma que el problema rau en què les grans empreses digitals escapen a l'impost de societats perquè aquest s'aplica en funció d'on se situï la seva seu física, sense tenir en compte la seva presència digital o en quines jurisdiccions està generant valor. Exemple d'això és que un tribunal francès va exonerar al juliol Google de pagar 1.115 milions d'euros a la hisenda gal·la per no tenir una estructura «estable» al país.

Els països estan d'acord que la solució final s'hauria d'adoptar globalment, en el marc de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i el G20, però mentre això arriba cal treballar en una proposta a nivell de la UE i en mesures a curt termini, va explicar el ministre estonià. A llarg termini, les solucions podrien basar-se a redefinir el concepte d'establiment de l'empresa per adaptar-lo als models de negoci digitals, mentre que a curt podria introduir l'impost compensatori impulsat per París. Quant a la proposta, el consens s'anuncia difícil perquè les decisions sobre fiscalitat requereixen unanimitat. La idea d'una taxa compensatòria ha topat amb la reticència de Luxemburg, Dinamarca o Malta, encara que la principal detractora és Irlanda.

La por d'alguns països és que als Estats Units percebin les mesures com un atac a les seves empreses o que es perdi competitivitat respecte a la Xina.