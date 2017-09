El comerç de Girona recorda el bon ús de formes de cortesia als seus aparadors

En el marc de la campanya anual 2017 «Girona, comerç amable» del comerç de proximitat de la ciutat, l'agrupació representativa del sector, Girona Centre Eix Comercial, dona ara el tret de sortida a una nova acció promocional ideada conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística de Girona. La campanya, que obre la temporada de tardor, convida a saber i fer un ús adequat d'un conjunt de paraules o formes de cortesia tot sovint utilitzades pels botiguers avui dia o temps enrere.

Del 23 de setembre fins al dissabte 14 d'octubre, cada botiga adherida a la campanya lluirà al seu aparador un cartell amb una paraula o un forma de cortesia en català. De cada paraula o text seleccionat se'n fa una descripció i una indicació de com s'escriu correctament seguint els criteris de la nova ortografia catalana. L'objectiu de la campanya és promoure l'essència del comerç local i proper, alhora que el coneixement de llengua.

Per incentivar el recorregut per les botigues adherides a la campanya s'ha obert un concurs. Durant el temps que dura la campanya, les persones que vulguin concursar hauran de buscar les 14 paraules o formes de cortesia i comunicar a Girona Centre a quina botiga les han trobat. Entre totes les respostes es farà un sorteig de xecs regal de 30, 60 i 100 euros, que es podran bescanviar a qualsevol dels establiments associats.



Uns 200 establiments adherits

Girona Centre, que l'any vinent farà 20 anys que es va constituir, aglutina uns 200 establiments ubicats al centre i la zona de l'eixample de la ciutat. En el seu conjunt hi treballen aproximadament unes 700 persones, amb una mitjana de 4 treballadors per comerç. Un 70% són negocis singulars i la resta, franquícies o marques. Prop del 30% són negocis amb més de trenta anys d'antiguitat (sis dels quals tenen més de 100 anys d'història), un 20% fa més de 20 anys que ha obert i un altre 20%, entre 20 i 10 anys.

Aquest estiu, Girona Centre Eix Comercial va rebre el premi AGECU 2016/2017 al Comerç Urbà, un reconeixement atorgat per l'Associació Espanyola per a la Gerència dels Centres Urbans (AGECU) «pel manteniment d'una oferta comercial singular, diferenciada i atractiva que genera una identitat pròpia a l'entorn urbà». El guardó va ser lliurat a l'agrupació per ser l'entitat més representativa del sector.