Trenta-tres granges catalanes acumulen 48 nominacions als premis Porc d'Or 2017

Els Premis Porc d'Or es repartiran aquest any entre un total de 96 granges de porcí de deu comunitats de l'Estat. L'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) ha donat a conèixer aquest dilluns les explotacions nominades en la 24a edició d'aquests guardons que tenen com a objectiu reconèixer l'excel·lència en la producció porcina. Un any més Catalunya encapçala les nominacions, amb 33 granges que opten a una total de 48 nominacions, seguida per l'Aragó i Navarra.

Tres explotacions catalanes opten a la màxima distinció, el Premi Porc d'Or amb Diamant: la Granja Can Solà Vell de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), de l'empresa Piensos Picart; la Granja Castellets de Taradell (Osona), de Pinsos Sant Antoni, i la Granja Marganell, ubicada en aquesta localitat del Bages, de l'empresa Pinsos Grau, que ja es va endur el Porc d'Or amb Diamant 2016. També hi opta la Granja Sanglas de San Cebrián de Castro (Zamora), de l'empresa Selecció Batallé. Els premiats es donaran a conèixer el 17 de novembre a Segòvia durant la gala d'entrega dels premis Porc d'Or 2017.

Segovia acollirà el 17 de setembre la gala de lliurament de la 24a edició dels Premis Porc d'Or. Hi opten un total de 96 explotacions de porcí de deu comunitats de l'Estat, que s'hauran de repartir un dels 45 premis que estan en joc en el marc d'aquest certamen, que organitza l'IRTA, amb la col·laboració de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), de l'empresa Zoetis, i en aquesta ocasió també de la Diputació de Segòvia. Les explotacions de porcí es nominen, després d'analitzar 850.000 reproductores, repartides entre 700 explotacions d'arreu de l'Estat, tenint en compte tres criteris productius: la taxa de parts, la productivitat numèrica i garrins deslletats per truja de baixa.

Els membres del jurat, format per professionals i reconeguts experts del sector, són els encarregats de seleccionar els tres primers classificats de cada categoria, que rebran una estatueta d'or, plata i bronze, respectivament.



Catalunya, al capdavant

Un any més, Catalunya encapçala les nominacions als Premis Porc d'Or, un 33 granges que opten a un total de 48 nominacions (27 per a la demarcació de Barcelona, 11 per a Lleida, 9 per a Girona i una per a Tarragona), xifra que suposa 7 nominacions més en relació amb l'edició passada.

En segon lloc se situa l'Aragó, amb 26 explotacions que opten a 31 nominacions, seguida per Navarra, amb 16 nominacions i 13 granges.



Nou premi a la innovació

Els premis incorporen enguany un nou guardó, el Porc d'Or Zoetis a la Innovació, al qual està nominada la Granja Albesa Ramadera, d'aquesta localitat de la Noguera, de l'empresa Piensos Costa. Aquest premi neix amb l'objectiu de reconèixer anualment la iniciativa o el projecte d'innovació més destacat dins de la producció porcina.

L'IRTA va crear els premis Porc d'Or el 1994 amb l'objectiu de reconèixer el treball d'aquelles empreses i explotacions de porcí que, gràcies a la seva professionalitat i esforç i a la utilització de les millors tècniques de producció, són capaces de superar els nous reptes que contínuament apareixen en el desenvolupament d'aquesta activitat, actuant com a puntes de llança del sector porcí estatal. Actualment, els guardons no només estan consolidats, sinó que constitueixen tot un referent per a les empreses i granges de porcí estatals, que veuen en ells un reconeixement a l'excel·lència en la seva feina.