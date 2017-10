Catalana Occident també es planteja canviar la seva seu

L'asseguradora Catalana Occident, amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), segueix amb atenció la situació política a Catalunya i es planteja "prendre les mesures oportunes per preservar els interessos dels clients, treballadors, mediadors i accionistes".

Fonts del sector assegurador han assenyalat que el grup està preparat per aplicar mesures "de manera àgil" quan ho consideri oportú i segueix de manera atenta "tots els esdeveniments que estan passant" per actuar "en funció de com es desenvolupin aquests".

L'asseguradora, cotitzada i present en 50 països, "ha de vetllar perquè els seus productes i serveis no es vegin afectats per la conjuntura econòmica i social, amb la prioritat de garantir el compliment de les seves garanties contractuals".

Catalana Occident és una de les empreses que es plantegen prendre decisions sobre les seves seus davant el risc d'una declaració unilateral d'independència per part del Parlament en els propers dies.

El president de l'asseguradora, José María Serra Farré, ha recollit la preocupació que sent en un comunicat intern enviat als seus treballadors. El grup, un dels líders del sector assegurador espanyol, va augmentar un 9,4% el seu resultat consolidat en el primer semestre de l'any, fins a arribar als 190.200.000 d'euros. La seva xarxa compta amb 1.600 oficines i prop de 19.000 mediadors, nom sota el qual s'agrupen als corredors d'assegurances.