El president de Wanda deixa de ser la persona més rica de la Xina

El magnat Wang Jianlin, president i fundador del gegant immobiliari i de l'entreteniment Dalian Wanda, ha estat destronat en la llista de les majors fortunes de la Xina que elabora anualment la revista Hurun, i en la qual el nou número u és Xu Jiayin, propietari del conglomerat Evergrande. Wang, també propietari d'un 20 per cent de l'Atlètic de Madrid, ha perdut un 28 per cent de la seva fortuna aquest any i amb això quatre llocs a la llista de Hurun, arran que el Govern de la Xina ordenés limitar els crèdits a grans firmes com la seva per finançar les seves expansions internacionals. Les limitacions del Govern, que va llançar aquesta mesura per frenar la sortida de capitals i augmentar el control macroeconòmic, van obligar Wang a vendre part de les seves accions, de manera que la seva fortuna ascendeix a 23.000 milions de dòlars, lluny dels 43.000 milions de Jiayin.