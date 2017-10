La UGT alerta de l´augment de falsos autònoms en el sector carni gironí

La UGT alerta que cada cop hi ha més contractacions de treballadors precaris en la indústria alimentària a les comarques de Girona. En concret, el sindicat ha detectat un increment d'empreses que agafen falsos autònoms, especialment dins sector carni, un dels més importants a la demarcació. La secretària del sector de l'alimentació de la UGT, Alícia Buil, assegura que aquest tema «els preocupa molt», ja que, en ocasions, acaba provocant un conflicte entre els treballadors.

«El problema es genera quan una empresa té persones subcontractades que fan la mateixa feina que d'altres però amb condicions laborals molt pitjors i sense el paraigua del conveni signat pel sindicats», assegura. A més, Buil denuncia que en moltes ocasions es creen empreses o cooperatives ad hoc per subcontractar els treballadors.

Posar fi a les diferències laborals i salarials entre els treballadors d'una mateixa empresa, que fan la mateixa feina. Aquesta és la voluntat de la UGT després de detectar un increment de les contractacions de personal a través d'altres d'empreses –el que es coneix com a externalització– en la indústria càrnia gironina. Una pràctica que suposa «tensions socials» dins dels centres de treball, ja que una part del personal té la cobertura del conveni que l'empresa ha signat amb els sindicats, i una altra part, no.

El conflicte, segons explica Buil, és que algunes empreses abusen i van «més enllà de la llei». És el cas de les companyies que agafen falsos autònoms, i que en moltes ocasions ho fan a través de subcontractar els serveis d'altres empreses o cooperatives, que, en ocasions, s'han creat expressament per proporcionar treballadors.

Buil explica que han detectat l'increment d'aquesta pràctica en empreses del sector carni de les comarques gironines, si bé reconeix que hi ha firmes que «treballen bé» i mai han subcontractat personal. «Afortunadament hi ha centres de treball que tenen tots els seus empleats sota el mateix paraigua de l'empresa, això és el que volem», va reblar des del sindicat.



Por a denunciar

Un dels problemes que es troba la UGT és que en moltes ocasions els treballadors que estan en condicions precàries no volen denunciar per por. En aquest sentit, un dels casos més habituals és el dels falsos autònoms, ja que per la seva condició pot ser que l'empresa prescindeixi del seus serveis, d'un dia per l'altre.

A més, des del sindicat recorden que els falsos autònoms no tenen drets que sí té un treballador de plantilla, com vacances pagades o percebre la baixa en cas que es facin mal. En aquest sentit, Buil explica que els empleats externs haurien de ser perfils «molt concrets i específics», però en cap cas una part de la plantilla, que fa la mateixa feina que l'altra part.

Buil diu que la solució passa perquè hi hagi «més control» en la subcontractació. «No pot ser que tinguem un fraccionament tan important pel que fa a les condicions laborals dels treballadors, en un mateix centre», ressalta.

Buil ha anunciat que de cara a la segona setmana de novembre tenen previst fer una sèrie de trobades amb diferents comitès que el sindicat té a les comarques gironines, en empreses del sector carni. La idea és explicar quina és la línia estratègica del sindicat en temes de subcontractació de personal. «El que volem és que hi hagi implicació des dels treballadors de plantilla en aquest tema», remarca.

La secretària del sector de l'alimentació va explicar que s'han decidit a fer-ho en empreses del sector carni, perquè han notat que és on més ha augmentat la contractació de falsos autònoms. «El fals autònom té por a denunciar la seva situació, per tant nosaltres, com a representants de la UGT, farem aquesta feina», conclou.