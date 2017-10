Els pensionistes de Girona cobren 100 euros menys que els de Barcelona

L'import de la pensió mitjana a les comarques gironines a l'octubre es va situar situat en els 846,90 euros, cosa que suposa un increment del 2,4% respecte al mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

En total, s'han abonat 155.807 pensions, un 0,9% més respecte a l'octubre del 2016, de les quals 102.091 van ser prestacions per jubilació, amb un import mitjà de 959,02 euros, uns 109 euros menys que la mitjana espanyola. La despesa en viduïtat suposa el segon gran grup amb 36.472 beneficiaris amb una pensió mitjana de 579 euros, 100 euros menys que la mateixa pensió a Barcelona.

Girona se situa molt per sota de la mitjana catalana, amb diferències de fins a 200 euros segons la demarcació on resideixen. A Catalunya es comptabilitzen més d'1,7 milions de pensionistes amb un cobrament mitjà de 960 euros mensuals. En el cas dels que viuen a la província de Barcelona la pensió mitjana arriba a 993 euros, mentre que a Lleida és la demarcació catalana on menys es cobra d'import mitjà amb 809 euros.

L'import mitjà de la pensió a Catalunya a l'octubre suposa un increment del 2% respecte al mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social. A Catalunya s'abonen un 1% més respecte a l'octubre del 2016, de les quals 1.096.982 van ser prestacions per jubilació, amb un import mitjà de 1.086,60 euros, uns 18 euros més que la mitjana espanyola.

La despesa mensual en les pensions contributives de la Seguretat Social va aconseguir els 8.831,6 milions d'euros a l'octubre, la qual cosa suposa un increment interanual del 2,97%, pujada similar a les registrades en els mesos anteriors.



La pensió mitjana, 1068,38 euros

Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, la pensió mitjana de jubilació a Espanya va ascendir a 1.068,38 euros, un 1,95% més pel que fa a l'any passat.

La pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va pujar a 924,56 euros a l'octubre, la qual cosa representa un 1,85% més que en el mateix mes de 2016.

El conjunt del sistema públic explica a l'octubre amb 9.552.302 pensions contributives, un augment de l'1,10 % respecte a l'any passat, de les quals 5.858.984 són per jubilació, mentre que a viduïtat li van correspondre 2.362.934; a incapacitat permanent, 948.920; a orfandat, 340.415; i a favor de familiars, 41.049.

La major part de la despesa en pensions va ser per a les de jubilació, amb 6.259,6 milions d'euros, seguides per viduïtat amb 1.531,8 milions, incapacitat permanent amb 888,6 milions, orfandat amb 129,4 milions i a favor de familiars amb 22 milions.

Per règims, la pensió mitjana de jubilació més alta va ser per als pensionistes de la mineria del carbó (2.120,03 euros), seguida per la de malalties professionals (1.648,63 euros), la del règim general (1.213,03 euros), les destinades a treballadors del mar (1.210,56 euros), per accidents de treball (1.117,11 euros), les dels autònoms (712,42 euros) i les de Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI)(380,58 euros).

Per comunitats autònomes, la pensió mitjana més alta va ser per al País Basc (1.147,85 euros), seguit de Madrid (1.092,09) i Astúries (1.089,97 euros).

Per contra, les regions que van registrar les pensions més baixes van ser Extremadura (768,62 euros), Galícia (781,40 euros) i Múrcia (812,43 euros).