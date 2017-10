Aprèn a estalviar en el teu dia a dia

Saber estalviar és fonamental per aconseguir i mantenir una bona economia familiar, així com per al nostre desenvolupament personal. Tal és la seva importància que cada 31 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Estalvi, amb l'objectiu que les famílies prenguin consciència.

En aquest dia -que se celebra cada any des de 1924- es realitzen col·loquis en els quals s'ensenyen tècniques d'estalvi i es fomenten els debats oberts on el públic pot participar.

Des d'aquí, t'oferim alguns consells que pots utilitzar en el teu dia a dia per aprendre a estalviar:

€ Menja a casa. Esmorza a casa, prepara't un "tupper" per dinar i evita caure en temptacions. Això suposa un petit estalvi diari que la teva butxaca agrairà a final de mes.

€ No perdis aigua. Dutxa't en lloc de banyar-te i tanca l'aixeta en rentar-te les dents o netejar els plats.

€ Mou-te. Moltes vegades agafem el cotxe o el transport públic per comoditat, sense ser realment necessari. Ves caminant als llocs més propers o busca altres opcions com anar en bicicleta.

€ Pensa si ho necessites. Evitar les compres compulsives pot suposar un gran estalvi per a la nostra butxaca. No compris roba o complements per capritx o avorriment.

€ Apaga els llums. És habitual deixar els llums de la casa enceses sense motiu, de vegades per distracció. Assegura't d'apagar la llum en sortir d'una habitació. A més, recorda desendollar carregadors i aparells electrònics si no els estàs utilitzant.

€ La qualitat compensa. Prima sempre qualitat davant quantitat. És preferible adquirir només un parell de sabatilles amb garanties de llarga durada a comprar tres o quatre parells per la meitat de preu que segurament et durin uns pocs mesos.

€ A la cuina. Per estalviar energia a la cuina pots aplicar alguns trucs senzills com tapar les paelles, utilitzar l'olla a pressió i no obrir el forn durant la cocció.

€ Al banc. Les relacions amb les entitats financeres ens suposen una despesa que, de vegades, podem reduir. Tria caixers on no paguis comissió, busca un compte que no et cobri, tria una targeta rendible i no oblidis revisar les despeses hipotecaris.