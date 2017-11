El nou mínim de l'euríbor alliberarà alguns hipotecats de pagar interessos

L'euríbor a un any -l'indicador que més s'utilitza a Espanya per calcular la quota de les hipoteques- alliberarà alguns hipotecats de pagar interessos en tancar octubre amb una nova baixada que el situarà al voltant del -0,180%, per sota del diferencial aplicat per algunes entitats.

Quan el Banc d'Espanya confirmi en els pròxims dies aquesta dada, suposarà que per primera vegada aquest indicador s'enfonsa prou per deixar sense efecte el diferencial més baix al que es va vendre de forma general una hipoteca a Espanya, 0,17 punts.

És el cas de Deutsche Bank, les hipoteques subjectes del qual a aquestes condicions, i revisades amb l'indicador actualitzat, tindrien interessos negatius, encara que des del banc van assegurar que els clients que tinguin contractat aquest tipus d'hipoteca simplement «no pagaran interessos».

L'entitat d'origen alemany s'ajusta a la postura de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), que ha recomanat aquesta política en cas que una hipoteca estigui en negatiu, sense esmentar cap possibilitat de retornar interessos als clients davant aquest supòsit de rebaixa important.

Davant aquesta fita, que es preveia que pogués arribar a donar-se després de vint mesos consecutius amb l'euríbor en negatiu abans d'octubre, el sector bancari ha optat per pujar el diferencial que aplica o introduir una clàusula «zero» en les hipoteques a tipus variable, que estableix que l'indicador mai podrà baixar del 0%, al mateix temps que s'ha incrementat la venda d'hipoteques a tipus fix.



Més beneficiats si baixa

Tot i així, si l'euríbor continua descendint, com pronostiquen els analistes, podria ampliar-se el volum de clients beneficiats perquè durant els anys del «boom» immobiliari es van oferir diferents hipoteques amb diferencials molt baixos.

Els experts de XTB asseguren que aquesta «senda decreixent» de l'indicador «sembla no tenir final» i que, en aquest sentit, els deutors hipotecaris «poden estar tranquils» perquè no pagaran més «almenys durant els pròxims 12 mesos».

Això es deu al fet que la raó principal d'aquesta caiguda de l'euríbor és la política de compres massives de deute per part del Banc Central Europeu (BCE), que «produeix un increment en l'oferta monetària i al seu torn una disminució del tipus d'interès dels diners», que porten al fet que els tipus puguin esdevenir negatius.

Aquesta situació, continuen des de XTB, començarà a revertir-se «quan el BCE decideixi retirar els estímuls», la qual cosa provocarà una reducció de l'oferta monetària i conseqüentment un alça de l'euríbor.

No obstant això, el president de l'organisme, Mario Draghi, ja va anunciar dijous passat que les compres de deute continuaran durant 2018, després d'una reunió en la qual el BCE va decidir deixar els tipus d'interès en el mínim històric del 0%, nivell que mantenen des de març de l'any passat.

Així mateix, el supervisor europeu va explicar que pensa mantenir els tipus «un període perllongat» per recolzar la recuperació de la zona de l'euro, mentre que va comunicar una reducció de les compres de deute públic i privada en l'eurozona a la meitat, 30.000 milions d'euros mensuals, a partir de gener i almenys fins a finals de setembre.