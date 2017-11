L'IRTA presenta noves varietats de poma adaptades a les condicions del cultiu local

Els dies 25 i 26 d'octubre passats va tenir lloc a Mollerussa la jornada fructícola de referència que actualment organitza l'IRTA. A la 22a edició d'aquesta trobada professional es van presentat les últimes novetats en fructicultura, en una jornada que supera els 1.800 visitants entre els dos dies que dura l'esdeveniment i compta amb un centenar d'estands i més de 120 empreses del sector representades. Una de les novetats més rellevants d'aquesta edició són els resultats de l'avaluació de 15 noves varietats de poma, principalment de Gala i Fuji, adaptables a les nostres condicions de cultiu. Una de les característiques de la zona mediterrània són les altes temperatures a l'estiu, tant durant el dia com especialment a la nit.

Aquestes condicions afecten en gran mesura la qualitat gustativa, la textura i la coloració de la poma, de forma que algunes varietats provinents de zones més fredes, en cultivar-se en zones càlides, poden tenir carències en aquests aspectes, diu l'IRTA.

En els últims 15 anys la producció de poma s'ha reduït a més de la meitat perquè molts productors van optar pel préssec. No obstant això, la demanda obliga a importar anualment 240.000 tones de poma per falta de producció pròpia. L'investigador de l'IRTA Ignasi Iglesias veu en les noves varietats una opció atractiva per a què els productors recuperin aquest cultiu i puguin sobreposar-se així a la crisi del préssec. «Cal tornar a pensar en la poma, però incorporant noves varietats més adaptades i amb un sistema de producció molt eficient», assegura Iglesias. Les noves varietats presentades a la jornada de l'IRTA han estat desenvolupades per adaptar-se a la nostra climatologia, per la qual cosa l'aspecte de la fruita, el gust i la seva textura poden ser considerats d'alta qualitat, de manera que aportin més valor per al productor i satisfacció al consumidor. La trobada professional de Mollerussa serveix també per donar a conèixer productors i tècnics tota la informació sobre els diversos assaigs que l'IRTA realitza en l'àmbit de la fructicultura i que són d'especial interès per al sector.

En aquesta edició s'ha explicat la importància de la mida de la fruita en poma en el moment de l'aclarit, s'han exposat les novetats per optimitzar el control de la Monilinia –una malaltia fúngica que produeix importants minves en la fase de conservació i comercialització de la fruita–, s'han donat els resultats dels efectes de certs insecticides sobre la població d'abelles i s'ha presentat l'increment de la rendibilitat de les plantacions de pera Conference a partir de l'ús de plantes preformades, una opció més cara en el moment de la plantació, però que aporta millores en la producció i la rendibilitat respecte al sistema tradicional. També s'ha analitzat el repte del control de malalties de l'ametller i s'ha presentat el projecte Profuit amb les novetats en xarxes anti-pedra. Com a cada edició, també es va comptar amb la presència d'un ponent estranger. Aquesta vegada va ser Michele Braventt, assessor italià que ha presentat les tendències en tecnologia de producció i els costos en diversos països.



Referent per al sector

La Jornada Fructícola de Mollerussa celebrava la seva edició número 22 i s'ha convertit en tot un referent consolidat per al sector. Entre els dos dies de la jornada van assistir 1.800 persones procedents de tot l'Estat i també d'altres països. 120 empreses del sector han participat activament i l'espai expositiu es consolida amb un centenar d'estands.