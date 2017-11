El preu dels lloguers a Catalunya supera el màxim històric del 2007

Catalunya i Balears són les dues úniques comunitats en les quals els preus del lloguer estan per damunt dels màxims que es van aconseguir el 2007, abans de l'esclat de la crisi, mentre en el conjunt d'Espanya, les rendes són encara un 17,2% inferiors a les de llavors. Segons un butlletí monogràfic de l'Observatori de l'Habitatge elaborat per Foment, a Catalunya, els lloguers superen un 1,3% als de 2007 i a Balears, un 1,4%. A la resta d'autonomies, els preus es mantenen per sota dels màxims marcats fa deu anys, amb rendes inferiors un 16% a Andalusia; un 26,6% a Aragó; un 8,1% a Astúries; un 1,9% a Canàries; un 12,6% a Cantàbria; un 5% a Castella i Lleó; i un 28,8% a Castella-la Manxa.

A la Comunitat Valenciana, el preu del lloguer és inferior un 20,1% al de 2007; a Extremadura el 3%; a Galícia el 14,2%; a Madrid el 0,9%; a Múrcia el 19,1%; i al País Basc l'1,7%.

En els dos últims anys, els lloguers han pujat el 13,5% de mitjana a Espanya després d'arribar a caure el 30% durant la crisi, ha subratllat avui el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, qui va avançar que a partir d'ara l'Observatori sobre el lloguer es publicarà periòdicament i amb dades propis del ministeri.

Segons la seva opinió, l'informe, que recollia dades de Fotocasa o Idealista, demostra que no és cert que els preus dels lloguers estiguin «més alts que mai» com es diu des d'alguns sectors que, a més, culpabilitzen les plataformes de lloguer de vacances de l'augment de les rendes a les ciutats més turístiques.



Competències per regular

Les competències en matèria de lloguer turístic corresponen a les autonomies que, en tot cas, són les que tenen capacitat per a regular-ho, ha recordat el ministre.

Des de l'Ajuntament de Barcelona i des de Balears es va demanar regular i limitar els preus dels lloguers, segons el ministre, que va assegurar que «no és interès ni voluntat» del Govern central fer-ho. «No som partidaris de regular el mercat de cap de les maneres (...)», va afirmar el titular de Foment, que va recordar que es tracta d'un mercat lliure i ha advertit que fer-ho tindria conseqüències perjudicials.

En aquest sentit, va explicar que, segons un informe de l'Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada, si es limitessin els preus del lloguer l'oferta cauria un 25% i els preus pujarien el 12%. Per a De la Serna, la millor manera de regular els preus és que s'incrementi l'oferta d'habitatges de lloguer i que es faciliti el seu accés posant "més èmfasi" en les ajudes a promotors i llogaters, respectivament, dos eixos sobre els que pivota el Pla d'Habitatge 2018-2021.