Alibaba trenca el rècord del Dia del Solter en 13 hores

El Dia del solter a la Xina va deixar ahir una nova xifra rècord, 168.269 milions de iuans (uns 25.386 milions de dòlars) venuts en només 24 hores pel gegant del comerç electrònic Alibaba, que ha superat en un 42,6% la seva xifra de l'any passat. A les 13 hores de posar en marxa la campanya, Alibaba ja havia superat les vendes del mateix dia de 2016

El Doble 11 va tornar a consolidar-se com el dia per excel·lència del consum desenfrenat a la Xina, la jornada en la qual més vendes per internet es realitzen en tot l'any, principalment a través de les plataformes d'aquesta companyia.

Amb dades encara provisionals, es van realitzar més de 800 milions de comandes, la majoria (el 90%) a través de telèfons mòbils. De tot el comprat, el 40% pertany a marques internacionals.

Encara que la majoria de les compres es van realitzar a la Xina, hi ha hagut transaccions en un total de 225 països. La companyia està present en altres països gràcies a la seva plataforma AliExpress.

L'objectiu d'aquesta novena edició del festival de les compres abanderat per Alibaba era superar-se a si mateixos i la companyia va necessitar poc més de 13 hores per aconseguir el rècord de vendes de l'any passat, que estava en els 120.700 milions de iuans (17.800 milions de dòlars).

El rècord se sobrepassava 70 minuts després del migdia i amb gairebé onze hores encara per davant per comprar. Un any més es va posar de manifest que el Dia del Solter o Doble 11, celebrat el dia 11 del mes 11, és tota una sensació a la Xina.

«Feia dies que em preparava, havia buscat per (la plataforma) Taobao les coses que volia i que tenien un bon preu i les havia afegit al meu carret (virtual) de la compra. Anit vaig posar una alarma en el meu telèfon i em vaig posar enfront de l'ordinador uns minuts abans que comencés aquest boig esdeveniment», va explicar Lin Li, una traductora de 29 anys.

Després d'una espectacular gal·la televisada celebrada anit en la qual personalitats internacionals de la talla de l'actriu Nicole Kidman van animar als xinesos a sumar-se a la festa del consumisme, a les 12 en punt arrencaven les promocions, els productes amb descompte baixaven automàticament de preu i iniciava la competició virtual per aconseguir-los.



Competència forta

«La competència era forta perquè en el primer minut ja no vaig poder aconseguir algunes coses. Aquest esdeveniment és interessant perquè ens provoca l'interès d'esperar i competir per aconseguir alguna cosa, però al mateix temps crec que mostra un fenomen una mica boig, no tan sa», va apuntar Li.

Acostumats a anar-se al llit d'hora, va agregar Li, anit els xinesos «van estar desperts fins a molt tard». Solament en la primera hora s'aconseguien aconseguir vendes per valor de més de 57.100 milions de iuans (uns 7.378 milions d'euros, 8.599 milions de dòlars).

En la festivitat, que va sorgir en 2009 amb la participació de només 27 comerços i una recaptació de sol 52 milions de iuans, van participar aquest any un total de 140.000 marques (60.000 d'elles internacionals) amb més de 15 milions de productes.

La dimensió global d'aquesta jornada és tal que, observant les xifres de l'any passat, les seves vendes realitzades a través de portals de venda electrònica com Tmall i Taobao van ser dues vegades mitja més grans del total del «Divendres Negre» («Black Friday») i del CiberDilluns («Ciber Monday») junts (els dies en els quals els comerços dels Estats Units llancen les seves ofertes).