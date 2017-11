Una consultora quantifica en 350 milions la inversió xinesa aturada per la crisi catalana

La inestabilitat a Catalunya «ha causat més temor a la Xina que l'atemptat de les Rambles», assegura la propietària de la consultora Veline Group, Veline Ong, que afirma tenir paralitzada una inversió de 350 milions d'euros a Espanya «en espera de veure què passa al desembre».

Entre aquestes inversions, destaca Ong en una entrevista, hi ha la d'un empresari de Hong Kong que tenia intenció d'invertir en una cadena hotelera a Catalunya però que «ara s'ha retirat» per la incertesa que existeix.

Veline Group, una consultora d'alt nivell especialitzada en importació i exportació, principalment entre empreses d'Espanya i la Xina, tenia precontractada una inversió de 500 milions d'euros d'inversors xinesos en el sector immobiliari al país, solars, hotels, etc., dels quals 150 milions ja estan tancats.

Però 350 estan «pendents de confirmar pel tema de Catalunya», segons relata la propietària, que destaca que Catalunya «era un portal per entrar a Espanya i Llatinoamèrica, però ara s'està enfonsant».

Aquesta empresària de 37 anys, natural de Xangai, acaba de tornar d'un viatge de tres setmanes per la Xina, on ha constatat que en aquest país «tenen por d'invertir a Espanya per la inestabilitat política».

Els xinesos estan informats del que passa a Espanya, afirma, i explica que ella mateixa ha pogut veure en el metro de Xangai el que passava a Catalunya a través de les pantalles que emeten notícies. «Però quina imatge està donant en aquest moment?», pregunta.

«Als xinesos no els agrada entrar en la política d'altres països, però quan parlen de negocis els agrada la tranquil·litat», afirma.

A més, les empreses xineses «estan començant a traslladar la seva seu» de Catalunya a Madrid i les inversions en turisme s'estan desplaçant a Màlaga.

Sense donar noms, s'ha referit a una agència de Barcelona, amb la qual té relació, que ha cancel·lat «totes les rutes de grups xinesos a Catalunya fins a 2018 perquè no ho tenen clar», afirma.

«És una pena perquè a la gent els agrada el que ofereixes a Espanya, però prefereixen esperar».

Veline Group, que té la seva seu central a Xangai, té 200 treballadors a la Xina i 30 a Espanya, on opera des d'Alacant.