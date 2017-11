Els empresaris reiteren que cal l´ample europeu a tot el corredor mediterrani

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) va reiterar ahir la necessitat de la doble via d'ample internacional entre Vandellòs i Castelló. Sense aquest tram, els trens no podran circular a màxima velocitat, a més 300 quilòmetres per hora. Aquesta és la gran reivindicació», va criticar un dels tècnics assessors d'AVE, Francisco García-Calvo. L'enginyer va lamentar que en tot el traçat entre Tarragona i Castelló tampoc hi haurà línia paral·lela sinó que l'actual via d'ample ibèric es transformarà a ample internacional el 2020, «quan de Tarragona cap al nord hi ha doble i fins i tot triple via».