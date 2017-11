Els taxistes es mobilitzen per protestar contra la concessió de llicències VTC

Centenars de taxistes es van concentrar ahir davant de la seu de la delegació del Govern espanyol a Barcelona per protestar contra l'eventual concessió de llicències VTC (de vehicle amb conductor professional) i per exigir a l'executiu central que es compleixi la proporció 1/30 en relació amb les llicències de taxi convencional.

El sector del taxi ha mostrat reiteradament la seva preocupació davant la possibilitat que la justícia doni validesa a la concessió de milers de llicències VTC al conjunt de l'estat espanyol i que actualment es troben suspeses per litigis judicials. Aquestes són les llicències podrien ser utilitzades per empreses com Cabify o Uber, que els taxistes consideren «competència deslleial». A Catalunya, hi ha unes 3.000 llicències pendents de resolucions judicials, segons els taxistes.

La concentració davant la seu de la delegació del govern va rebre el suport de les principals associacions de taxistes de Barcelona (Elite, TLU, Anget, Paktaxi i ATC) i es produeix el dia següent que el Tribunal Suprem hagi sentenciat que s'ha d'admetre la concessió de 80 llicències VTC a dues empreses de Madrid que havien estat denegades incorrectament l'any 2014.



Col·lapse al centre de Barcelona

Els taxistes van tallar les vies adjacents a la delegació del govern espanyol –ubicada a la cantonada entre el carrer Mallorca i el carrer Roger de Llúria- i han provocat un col·lapse de trànsit en aquesta zona del centre de la capital catalana.

Una portaveu de l'Associació Taxi Companys, Jenny Alayo, va declarar que la concentració d'aquest dijous es va convocar abans de conèixer-se la sentència del Suprem, però que la resolució judicial només ha aconseguir «crispar més els ànims» dels assistents a la protesta. «És injust que un sector com el del taxi, que paga els seus impostos i paga les seves llicències, es trobi amb la concessió de llicències VTC sense tenir-se en compte la proporció 1/30 que fixa la llei», va sentenciar.

«Aquesta llei l'ha aprovada el govern espanyol i no la compleix. Mentrestant, nosaltres els taxistes operem amb una llicència que ens ha costat 150.000 euros i pagant els impostos. Volem que tothom compleixi la llei», va afirmar Alayo.

La portaveu dels taxistes va recordar que el 29 de novembre s'ha convocat una gran marxa a Madrid per reclamar al govern espanyol que compleixi amb la proporció 1/30 entre taxistes i VTC.