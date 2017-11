L´atur registrat de les dones cau la meitat que el dels homes a Girona des del 2013

La Unió General de Treballadors (UGT) va denunciar ahir que la desigualtat entre homes i dones en el món del treball s'està accentuant i que la recuperació econòmica està afavorint l'empobriment femení. La UGT ha fet un informe, sota el nom de «falses expectatives», en el qual el secretari general a Girona, Xavier Casas, i la seva responsable d'Igualtat, Àngels Torrents, van deixar clar que la reducció de l'atur es fa a dues velocitats i que es redueix molt més entre els homes (-5,1% a l'octubre) que entre les dones (-2,59% a l'octubre).

L'estudi també assenyala que creix la temporalitat en contractació de gènere. Per cada dona que abandona l'estat d'aturada registral es fan 1,90 contractes a dones, el que significa que cada dona signa dos contractes enfront de l'1 que signa un home.

Segons Torrents, es fa molt difícil que, a segons quines edats, algú vulgui contractar una dona. Segons la resposnable d'Igualtat això provoca que la selecció es faci «sense ni tan sols valorar les aptituds professionals». A més, denuncia que és extensible a tot el món del treball des de l'accés a la feina a la possibilitat de promoció. Va posar com a exemple el cas de la Generalitat, on ara mateix hi ha dues terceres parts del personal que són dones però en els càrrecs directius l'estadística s'inverteix.

A l'empresa privada, la situació no és diferent. Torrents recorda que, si les dones volen accedir a càrrecs importants, estan obligades a 'masculinitzar-se'.

La UGT, a més, va alertar que les dones catalanes cobren, de mitjana, 547 euros menys cada mes i que aquesta situació repercuteix a les pensions. La jubilació, per a elles, també és, de mitjana, uns 4.441 euros inferior, el que significa que les dones gironines cobren un 37,85% menys en pensions.



Reduir l'atur estructural

Per tot això, des de la UGT s'afirma que cal apostar per unes polítiques que no estigmatitzin el gènere i que es dirigeixin a la corresponsabilitat familiar com a pilar per a l'entrada al món laboral de la dona i poder reduir així l'atur femení estructural, format bàsicament per dones de mitjana edat amb fills a càrrec que van abandonar la carrera professional per la cura dels fills i que ara no troben l'escletxa de tornada al món del treball. Segons Torrents, «cal incentivar baixes paternals, reducció per cura d'infants en homes», per exemple, que sistemàticament penalitzen la dona.

El sindicat també ha anunciat durant la roda de premsa aquest divendres que ha obert una bústia perquè, de manera anònima, es puguin denunciar casos d'assetjament a la feina. Per fer-ho, s'ha habilitat l'adreça proudiscriminació@girona.ugt.org.