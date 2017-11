Els internautes catalans gastaran uns 175 euros pel Black Friday

El Black Friday no és només un fenomen de consum global, és l'aparador més important de l'any per a les principals marques, botigues físiques i comerços en línia. És un dels dies de l'any en que més compres es registren atrets per les ofertes que s'ofereixen i que bona part dels consumidors aprofiten per anticipar algunes compres de Nadal.

GfK i Worten han llançat el III Observatori de Black Friday que estudia en l'experiència dels internautes en aquesta campanya. Segons les seves conclusions, el 70% dels internautes compraran aquest Black Friday, un 4% més que l'any passat, i el tiquet mitjà se situarà al voltant dels 222 euros, el que genera un increment en la facturació del 3,4%. Un augment menor que els experimentats en exercicis anteriors superiors al 20%. A Catalunya, la despesa mitjana serà lleugerament inferior, a l'entorn dels 175 euros. Els articles de moda lideren el rànquing de preferències dels consumidors, tot i que a Catalunya, entre els compradors en línia, destaca l'interés pels videojocs.

Segons aquest informe, el 47% dels internautes reconeix que avançarà les seves compres nadalenques al Black Friday. Però hi ha consumidors encara més previsors: el 19% dels enquestats afirmen realitzar compres nadalenques abans de divendres negre



Creixen les compres a les botigues físiques

Pel que fa als canals de compra, el 80% dels enquestats declaren que compraran en línia, dels quals el 77% afirma que sol acudir a la botiga per veure els productes abans de comprar-los. Per la seva banda, el 69% declaren que compraran en botigues físiques, mentre la xifra de compradors que consulten el canal en línia abans de comprar offline puja a un 83% (l'anomenat efecte ROPO). Resulta curiós que la intenció de compra a través del canal en línia registra un decreixement del 3% respecte a l'any passat, mentre que la intenció de compra a botigues físiques augmentarà el 2017 un 2%.