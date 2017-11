Les vendes als comerços van caure a l´octubre un 3,9% en relació al mateix mes de l´any passat

Les vendes de les botigues comercials en el mes d'octubre a Catalunya, coincidint amb la celebració del referèndum, van caure un 3,9% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segon les dades de la sèrie original publicades aquest dimarts per l'institut d'estadística espanyol. En el conjunt de l'estat espanyol, la caiguda ha estat de l'1,2%. Sense tenir en compte les vendes de les estacions de serveis, on majoritàriament s'inclou la comercialització de gasolines, la caiguda ha estat a Catalunya del 4,3%. En el mes de febrer d'aquest any, les vendes del comerç minorista van caure també un 3,9%, igual que aquest mes d'octubre, i desagregant les estacions de serveis el retrocés de vendes es va enfilar fins el 4,4%, una dècima més alta que aquest octubre i de moment la caiguda més alta d'aquest any i també la més alta des del juny del 2013.