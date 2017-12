La paga doble dels pensionistes es pagarà amb 3.600 milions de reserva

El Govern traurà 3.586 milions d'euros del Fons de Reserva de les pensions per poder abonar la paga extra de Nadal, per a la qual també utilitzarà els 4.206 milions que queden del préstec que l'Estat va aprovar per a la Seguretat Social el passat mes de juny. Segons un comunicat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al desembre s'abonaran als pensionistes un total de 17.470 milions per les nòmines ordinària i extraordinària de les pensions, més la liquidació de l'IRPF de les mateixes.

La major part d'aquest import (9.678 milions) es cobrirà amb la recaptació per cotitzacions del propi sistema, mentre que la resta (7.792 milions) procediran dels recursos addicionals esmentats (fons de reserva i préstecs de l'Estat). Després de la nova disposició anunciada ahir, la reserva de les pensions es quedarà en 8.095 milions (preu d'adquisició), que suposen un 0,73% del PIB, amb un valor de mercat molt similar (8.084 milions). Des de la seva creació l'any 2000 i fins a l'1 de desembre d'aquest any, el Fons de Reserva ha generat rendiments nets que ascendeixen a 28.932 milions d'euros dels quals 173 milions s'han generat des de l'inici d'any. Des que el 2012 es va utilitzar per primera vegada aquest fons, el Govern ja ha utilitzat 70.851 milions, la qual cosa suposa gairebé el 90% del total.

En total, el 2017 s'han necessitat 17.292 milions en recursos addicionals per cobrir les dues pagues extra d'estiu i Nadal, dels quals 10.192 milions es corresponen amb el préstec transferit per l'Estat, mentre que 7.100 milions surten del Fons de Reserva.