Començàvem una reunió de junta d'una institució relacionada directament amb l'agricultura i la ramaderia. Un dels primers punts a comentar era la nota des de la qual l'IRTA ens proposava participar en la col·laboració de la preparació i celebració del lliurament dels Premis Porc d'Or 2017. En la intervenció del que feia cap es va mostrar un clar desconeixement i poca estima pels treballs que en aquest sentit l'IRTA està duent a terme. També va comentar, displicentment, que com es feia fora de Catalunya, aquest any a Segòvia, no valia la pena col·laborar.

El dissabte dia 18 de novembre, a la pàgina 3 del Camp, el Diari de Girona deia a titular «Una granja del Grup Vaig Batallé, premi Porc d'Or d'enguany» i com a subtítol «Més de 800 professionals del sector porcí espanyol és reuneixen a Segòvia amb motiu de la gala de lliurament del premis impulsats per l'IRTA».

Com que entre el gironins n'hi ha molts més que, com el meu president, desconeixen la importància del porc i de la indústria cárnica a Girona em sembla necessari fer un lleugera exposició sobre els treballs que el IRTA està duent a terme i sobre els Premis Poc d'Or. Amb una periodicitat anual i en l'àmbit estatal se celebren els premis, que pretenen incentivar i reconèixer la tasca de les empreses de porcí espanyoles, especialment les catalanes, en la millora continuada de l'eficàcia i la qualitat de la producció porcina.

Els premis Porc d'Or neixen el 1994 com una iniciativa de l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) per premiar els esforços d'una indústria que afrontava reptes i transformacions importants.

Les noves demandes productives, la legislació mediambiental, els canvis en els hàbits alimentaris, i nombroses crisis, han enfrontat la indústria porcina espanyola amb obstacles que ha sabut superar amb escreix a través de la professionalitat, l'esforç i la utilització de les millors tècniques de producció.

Les explotacions que opten als premis són aquelles adherides al BDporc, Banc de Dades de referència del porcí espanyol. En aquests moments, més de 900 explotacions són regularment avaluades pels criteris establerts en la base de dades. Cada any, al voltant de 120 d'elles són nominades als premis en les seves diverses categories. La nominació s'obté sobre la base dels paràmetres de productivitat i rendiment de les explotacions, paràmetres que cada any milloren gràcies a l'esforç continu que duu a terme la indústria del porcí espanyol.

Un jurat composat per personalitats de reconegut prestigi en la indústria, la recerca ramadera i l'administració, determina els guanyadors d'un Porc d'Or d'or, un de plata i un de bronze per a cada criteri i en cada categoria.

D'altra banda, el jurat lliura un premi especial a la productivitat entre categories i un premi especial del jurat a la millor explotació entre categories, el Porc d'Or de Diamant.

Aquest any els Premis Porc d'Or 2017 s'han celebrat a Segòvia. Aquests prestigiosos guardons tenen com a objectiu reconèixer el treball de les empreses i explotacions de porcí espanyoles. La decisió que fos Segòvia va ser feta per unanimitat per la Comissión de Seguiment del Sistema BDporc i dels Premis Porc d'Or, formada per l'IRTA, l'Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí (Anprogapor) i el Ministeri d'Agricultura (Mapama).

Així, per primera vegada en la història dels Porc d'Or, Castella i Lleó ha acollit el que ja és el gran esdeveniment anual del sector porcí espanyol, un dels sectors més importants per a la nostra economia.

Avui en dia, en la seva XXIV edició, els premis Porc d'Or no només estan consolidats, sinó que constitueixen tot un referent per a les empreses i granges de porcí espanyoles, que hi veuen s un reconeixement a l'excel·lència en el seu treball. Amb el suport de Zoetis, Interporc i la Diputació de Segòvia com a coorganitzadors de l'acte.

Més de 800 professionals del sector porcí s'han desplaçat fins a la ciutat de Segòvia per acudir a la gala de la XXIV edició dels premis Porc d'Or a l'excel·lència en la producció porcina. En aquesta, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), organitzador dels premis, al costat de Zoetis, companyia capdavantera en salut animal, com a coorganitzador, han fet lliurament de 49 guardons a un total de 38 explotacions de porcí pertanyents a set comunitats autònomes.

El màxim guardó, el Porc d'Or amb Diamant, ha anat a parar a Zamora, concretament a San Cebrián de Castro, on es troba Granja Sanglas, de Grup Batallé. Aquest guardó es lliura a la considerada entre totes les explotacions nominades com la millor en termes generals. Així, Granja Sanglas, que va iniciar la seva activitat en 2012 i té un cens de 3.300 reproductores, «conjumina producció, rendibilitat, respecte mediambiental, benestar animal, bon equip humà, alt nivell de tecnificació i elevats estàndards sanitaris», segons ha declarat el jurat dels premis.

Aquest any, com a novetat, un nou guardó ha vist la llum: el premi especial Porc d'Or Zoetis a la Innovació, encarregat de reconèixer i potenciar la innovació en les granges de porcí espanyoles. S'ha portat aquest nou guardó el Grup Sanchiz Godella València, de l'empresa Afrivall-Vall Companys Grup. Han estat premiades 38 explotacions de set comunitats autònomes.

Per comunitats autònomes: Catalunya triomfa amb 21 guardons; Aragó ocupa el segon lloc amb set estatuetes; i en tercer lloc hi ha Castella i Lleó amb sis premis Porc d'Or. La segueix en la classificació Navarra, amb cinc premis; Galícia amb tres; Castella-la Manxa amb dos bronzes i, finalment, La Rioja, que aconsegueix una estatueta de bronze.