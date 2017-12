Hi ha 2,24 cotitzants per cada jubilat, la pitjor ràtio des de 1999

L'empresa de recursos humans Randstad ha advertit avui que el nombre afiliats a la Seguretat Social per cada pensionista és el més baix des de finals de 1999, en haver-hi 2,24 cotitzadors per cada jubilat. En un comunicat emès després de la publicació de les dades d'atur registrat del mes de novembre, Randstad Research ha valorat que, encara que en termes interanuals l'afiliació ha augmentat en l'últim any, la relació entre cotitzants i pensionistes és la més baixa en 18 anys. La ràtio històrica més baixa entre cotitzants i pensionistes es va produir al desembre de 1996, amb 2,06 empleats d'alta per cada pensionista, mentre que la proporció més alta es va aconseguir en 2007 amb 2,71. La intensa destrucció d'ocupació durant la crisi i l'augment de l'esperança de vida, ha provocat segons Randstad Research que la ràtio segueixi descendint malgrat que creix el nombre de cotitzants. En aquest context, CCOO de Catalunya atribueix la pujada de l'atur a Catalunya durant el mes de novembre en comparació al mes anterior a l'evolució del sector serveis, i denuncia que la recuperació del mercat de treball és «feble, inestable i precària» en aquesta comunitat. CCOO també avisa que el 40 % dels desocupats no cobren l'atur.