El preu de l´electricitat a les llars espanyoles supera la mitjana de la Unió Europea

El preu de l'electricitat a les llars espanyoles durant la primera meitat de 2017 va ser de 23 euros per cada 100 quilowatts-hora, de manera que va superar la mitjana de la Unió Europea (20,4 euros) i de l'eurozona (22 euros) , segons l'oficina d'estadística Eurostat. A més, l'import de l'electricitat a Espanya va ser el cinquè més elevat dels Vint-i-vuit i el quart si s'analitzen els dinou països que comparteixen la moneda única, només sobrepassat per Alemanya i Dinamarca (30,5 euros), Bèlgica (28) i Irlanda (23,1). Els més baixos es van detectar a Bulgària (9,6 euros), Lituània (11,2) i Hongria (11,3).

Si es mesuren els preus en l'estàndard de poder adquisitiu (PPS), que elimina les diferències generals de preus entre els països, Espanya (25,4 PPS per cada 100 quilowatts-hora) va registrar el cinquè import més alt de la Unió i el quart del club de la moneda única. Amb un augment del 5,1% entre el primer semestre del 2016 i 2017 en divisa nacional, l'electricitat espanyola també va anotar un dels majors increments de la UE, per darrere de Xipre (22%), Grècia (12,8%) , Bèlgica (10%), Polònia (6,9%) i Suècia (5,5%). Per contra, els principals descensos van tenir lloc a Itàlia (11,2%), Croàcia (10,2%), Lituània (9,3%), Luxemburg (4,9%), Àustria (4,1%), Romania (4%) i Holanda (3,6%). En el conjunt de la Unió Europea, els imports van caure un 0,5% i a l'àrea de l'euro van pujar un 0,5%.

Els impostos sobre el preu total de l'electricitat van arribar al 37% en els Vint-i-vuit, amb les majors proporcions vistes a Dinamarca (67%), Alemanya (54%) i Portugal (52%), davant del 5% a Malta, mentre que a Espanya suposaven el 21%. L'import del gas a territori espanyol va ser de 6,7 euros per cada 100 quilowatts-hora en els primers sis mesos de l'any, nou per sobre de la mitjana de la Unió (5,8 euros) i de l'eurozona (6, 5 euros).

Els preus més elevats es van detectar a Suècia (12,1 euros), Dinamarca (8,1), Portugal (7,7) i Holanda (7,6), en contrast amb els menors de Romania (3,2), Bulgària (3,3), Hongria (3,5), Croàcia (3,6), Lituània (3,7) i Letònia (3,8).

Les principals baixades entre la primera meitat de 2016 i 2017 en divisa nacional es van produir a Croàcia (17,5%), Portugal (15,3%), Lituània (11,6%), Letònia (10,8%) i Bulgària (10,3%), davant de les alces més destacades d'Estònia (21,1%), Dinamarca (12,7%) i Suècia (10,8%). A Espanya van caure un 1,5%, mentre que en els Vint-i-vuit van experimentar un retrocés mitjà del 6,3% i, a l'àrea de l'euro, del 4,4%. Els impostos van suposar el 26% dels preus del gas al club comunitari, dada que van sobrepassar Dinamarca (55%), Holanda (53%), Romania (47%) i Suècia (44%).