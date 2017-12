La restauració i l'oci nocturn esperen facturar un 10% més aquest Nadal

Els empresaris de restauració i oci nocturn preveuen que la facturació global del conjunt de les festes nadalenques sigui «un 10% superior» a l'any passat gràcies sobretot als sopars d'empresa i a l'ampliació dels horaris. Entre la matinada del 21 de desembre i el 6 de gener regiran els horaris ampliats entre 30 i 45 minuts de mitjana. Pel que fa als sopars d'empresa, la majoria se celebren entre els dies 18 i 22 de desembre i les reserves «van a bon ritme», segons un comunicat de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm). Segons assegura el sector, la coincidència de les revetlles de Nadal i cap d'Any en diumenge nit «rebaixa lleugerament» unes previsions que, en el seu conjunt, són «millors que les de l'any passat».

L'ampliació horària serà automàtica d'«entre 30 i 45 minuts totes les nits de la setmana» per als diferents locals «en funció de la seva llicència», amb una ampliació extra per a cap d'any. A això caldrà afegir-hi 30 minuts de temps per desallotjar el local si l'aforament és de menys de 500 persones i de 45 minuts si l'aforament és superior, circumstància per la qual «moltes discoteques i sales de ball baixaran persianes més enllà de les 8 del matí del dia 1 de gener», segons ha explicat la Fecasarm.

Aquest serà el setè any consecutiu que els locals podran gaudir d'una ampliació horària automàtica per a aquestes dates i per a la nit de cap d'any, segons la previsió d'ampliació horària automàtica que va aprovar el Departament d'Interior de la Generalitat l'any 2011, una mesura que el sector valora «molt positivament», sobretot per compensar la davallada d'ingressos des de la finalització de la temporada turística.

Malgrat la coincidència de les revetlles de Nadal i Cap d'Any en diumenge, fet que provocarà una petita davallada en l'ocupació de les nits dels dissabtes previs, les previsions apunten a una recaptació un 10% superior al Nadal de l'any passat. Pel que fa a la nit de Reis, que enguany caurà en divendres, «no suposarà un canvi notable» respecte a l'any anterior.

En relació a la nit de Cap d'Any, la més important de l'any per als empresaris del sector de l'oci nocturn, Fecasarm demana al Departament d'Interior que vetlli perquè totes les festes que se celebrin en poliesportius, pavellons i en espais on habitualment no s'hi celebren activitats recreatives musicals «compleixin estrictament amb tota la normativa vigent i disposin dels permisos necessaris». En aquest sentit, el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, afirma que no es pot permetre que en la nit més important de l'any per al sector es produeixin casos de «competència deslleial».