La Cambra de Girona celebrarà eleccions el setembre de 2018

Les cambres de comerç catalanes fa anys que estan pendents de poder celebrar eleccions. Canvis legislatius i la situació política han anat endarrerint el procés electoral d'aquestes corporacions públiques.

Per celebrar els comicis, hi ha temps fins al 30 de setembre del 2018 i, segons ha concretat el president de la Cambra de Girona, Domènec Espadalé, la sensació és que aquest termini "s'esgotarà". "En un primer moment ens pensàvem que podrien ser al maig-juny, però ara ja preveiem que, anant tot bé, les eleccions cauran al setembre", ha avançat Espadalé.

De totes maneres, la Cambra de Comerç de Girona ja ha començat a engegar la maquinària de cara a aquests comicis, que suposaran un relleu al capdavant de l'ens (perquè Espadalé ja ha anunciat que no repetiria). De moment, s'ha exposat públicament el cens de les empreses i s'està treballant perquè la votació sigui electrònica.

Per últim, Espadalé també ha dit que, d'ençà que la Cambra va decidir sortir del Patronat de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), des de l'entitat no els han dit res. Sí que ha precisat, però, que avui mateix, i com cada any, ha rebut la felicitació de Nadal del rei Felip VI. "Considero que, en aquest sentit, és molt correcte; ara jo li he de respondre", ha conclòs.