L'ampliació del permís de paternitat a cinc setmanes no entrarà encara en vigor

L'ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat que estava previst aplicar el 2018 tal com van acordar el govern central i Ciutadans, s'ha quedat congelada per falta de Pressupostos Generals de l'Estat, el marc on s'hauria d'aplicar aquesta modificació legislativa i on quedaria recollida la partida necessària per a fer-la realitat.

L'ampliació no s'ha aprovat en l'últim Consell de Ministres de l'any i no entrarà per tant en vigor l'1 de gener. Es desconeix a més si acabarà sent una realitat el 2018, ja que depèn de que s'aprovin amb aquesta previsió els pressupostos generals de l'Estat o que si es prorroguen els de 2017, hi hagi tant la voluntat política com els fons necessaris per posar-lo en marxa.

Espanya ja va tard en aquest assumpte. La Llei d'Igualtat de 2007 va establir el permís de paternitat de quinze dies, ja que fins llavors ells comptaven amb només dos dies lliures, i va fixar que la seva durada havia d'arribar a ser d'un mes com a molt tard a partir de gener de 2013 de cara a una progressiva equiparació dels permisos parentals.

El 2008 el llavors president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero va anunciar que s'aplicaria un any després, però en 2009 va al·legar que no hi havia recursos econòmics per fer-ho i va posposar la mesura. El mateix va fer Mariano Rajoy en arribar al Govern: mitjançant una disposició addicional a la Llei Orgànica dels Pressupostos Generals posposar l'entrada en vigor un any rere l'altre fins que finalment l'1 de gener de 2017 els pares espanyols van poder agafar-se un mes per naixement, adopció o acolliment d'un fill.

Des de llavors i fins al setembre, 196.873 pares han gaudit per primera vegada en la història d'Espanya d'un permís remunerat al 100% de quatre setmanes de durada. En el mateix període, 200.618 dones han tingut permís de maternitat, que en el seu cas és de fins a 16 setmanes de durada, d'acord a les dades de la Seguretat Social recollides per Europa Press.

Un total de 31.458 d'aquests pares estaven a Andalusia, 5.839 a Aragó, 3.221 a Astúries, 4.634 a Balears, 6.611 Canàries, 2.240 a Cantàbria, 8.544 a Castella i Lleó, 8.366 a Castella-la Manxa, 37.257 em Catalunya, 3.782 a Extremadura , 9.627 a Galícia, 33.523 a Madrid, 3.032 a Navarra, 1.354 a la Rioja, 19.495 a la Comunitat Valenciana, 10.339 al País Basc, 229 a Ceuta i 310 a Melilla, segons les dades oficials.

Per recollir suports en la seva última investidura, Rajoy va acordar amb Ciutadans que tendiria a aquesta equiparació progressiva dels permisos i de fet, aquest any en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat corresponents a 2018 va incloure la partida necessària perquè el permís parental passés a ser de cinc setmanes.

No obstant això, aquest esborrany dels pressupostos no ha arribat encara al Congrés dels Diputats i conforme explica la portaveu d'Igualtat de Ciutadans, Patricia Reyes, tampoc s'ha consensuat amb grups com el PSOE o el PNB, els vots són necessaris perquè surti endavant.

"El problema és que com no s'han aprovat els pressupostos, aquesta partida tampoc i sense diners entenc que no hi ha mesura. No és una cosa que es pugui assegurar perquè és el Govern qui decideix però en principi, en no estar aprovats els PGE no està aprovada aquesta partida i l'ampliació no entrarà ", assenyala en declaracions a Europa Press.



"Un compromís"

La diputada recorda que aquest augment a cinc setmanes "és un compromís" que el govern central va adoptar amb Ciutadans i afirma que "aquesta partida estava en els pressupostos" que van negociar amb la formació, "però no s'han assegut amb PSOE ni amb PNB així que no se sap què passarà ". "Ni tan sols els ha portat a la Cambra ni s'ha assegut amb altres partits a negociar-", lamenta.