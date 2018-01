El Govern subvencionarà projectes de recerca aplicada a l'apicultura

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) un extracte de la resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), per la qual es convoquen les subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes. En concret, aquestes ajudes s'emmarquen dins del programa nacional de mesures de suport a l'apicultura, amb l'objectiu de millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícolas. Segons estableix la resolució, la quantia màxima de l'ajuda no superarà la quantitat de 100.000 euros per projecte subvencionable i convocatòria, amb l'única excepció que s'aprovés un únic projecte, en aquest cas la quantia de l'ajuda podria ascendir a 300.000 euros, que és la totalitat del pressupost disponible per a cada convocatòria. Podran presentar sol·licituds d'ajuda les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les agrupacions de defensa sanitària i les agrupacions de qualsevol d'aquestes figures que compleixin els requisits establerts en l'article 3 de les bases reguladores (Ordre AAA/2571/2015, de 19 de novembre). Per a això, les sol·licituds d'ajuda s'emplenaran segons el model disponible a la seu electrònica del Ministeri.