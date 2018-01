Les vendes de cotxes usats a les comarques gironines van créixer un 3% el 2017

Les comarques gironines van ser la demarcació catalana on menys van crèixer les vendes de vehicles d'ocasió durant l'any passat. El creixement mitjà de tot l'any es va situar en el 3%, mentre que a Barcelona es va arribar a incrementar 10 punts més. Les vendes de turismes i tot terrenys usats a Catalunya van créixer un 10,7% el 2017 respecte a l'any anterior, fins a situar-se en les 311.015 unitats, segons dades de la consultora MSI per a la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto).

Per províncies, on més van augmentar les vendes va ser a Barcelona (+13%, amb 217.667 cotxes venuts), seguida de Tarragona (+7%, 37.391), Lleida (+6,86%, 21.575) i Girona (+3%, 34.382).

El preu mitjà del cotxe d'ocasió a Catalunya es va situar en 15.339 euros el 2017, la qual cosa suposa un 3,2% més respecte a l'any anterior, mentre que en el conjunt d'Espanya el preu es va encarir un 4,7% fins als 14.401 euros.

Entre les províncies catalanes, les que registren un preu mitjà més assequible són Tarragona (13.770 euros) i Lleida (14.427), seguides de Girona (15.091) i Barcelona (15.659).

Per comunitats autònomes totes van acabar l'any en positiu, excepte Ceuta, que va caure un 1,7%. Per contra, les vendes van pujar més a Castella-la Manxa (+21,3%), seguida per Navarra (+12%), Comunitat de Madrid (+11,3%), Canàries (+11%), Extremadura (+10,8%), Extremadura (+10,7%) i Andalusia (+10,4%).

Per sota dels dos dígits es van quedar Comunitat Valenciana (+9,7%) i Múrcia (+9,2%), Cantàbria (+8,6%), País Basc (+7,6%), Balears (+7,3%), Aragó (+6,8%), Castella i Lleó (+6,3%), Galícia (+6,2%), Astúries (+65), La Rioja (+4,8%) i Melilla (+3,1%).

En el conjunt d'Espanya, les vendes de cotxes usats es van situar en 1,9 milions d'unitats l'any passat, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte al 2016, impulsat sobretot per la pujada dels models de fins a tres anys, que van augmentar un 21%, fins a 366.583 unitats.

Les vendes d'usats procedents dels concessionaris es van incrementar un 17,7%, suposant a més el 20% del total. Per la seva banda, les compravendes van sumar 293.401 transferències (+6,6%) en 2017, el canal de «rent a car» 162.451 vendes (+15,1%) i d'empreses de rènting 78.617 (-3,7%).