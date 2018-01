Afectats per la «Xylella» d'Alacant demanen salvar els arbres sans

La Plataforma d'Afectats per la Xylella fastidiosa a la província d'Alacant (AXFA) interposarà un recurs contenciós contra la conselleria valenciana d'Agricultura per aconseguir la suspensió cautelar dels arbres que s'estan arrencant de manera preventiva després de la detecció del tercer i quart focus d'aquesta malaltia que afecta, principalment, ametllers del nord de la demarcació. Els agricultors, reunits en assemblea, han decidit iniciar els tràmits per interposar el recurs, criticant el protocol del govern valencià d'aplicar un cordó sanitari de 100 metres al voltant de cada arbre afectat.

De les seva banda, les organitzacions agràries AXFA i ASAJA varen organitzar el passat desembre una manifestació a Guadalest (Marina Baixa), municipi on es va detectar el primer focus, en protesta per l'arrencada dels arbres i reclamant un pla de contenció en substitució a l'eradicació. En aquest sentit, assenyalen que cal aplicar protocols semblants als que s'apliquen a comunitats com les Illes Balears o a altres països d'Europa i Amèrica afectats pel bacteri.

El portaveu de AXFA, Adolfo Ribes, assegura aquest dijous a través d'un comunicat que a la plataforma hi ha el sentiment generalitzat que el govern valencià no opta pel pla de contenció, «no perquè no hi hagi raonaments lògics i fonamentats, que n'hi ha, sinó perquè la Unió Europea només aporta fons econòmics per al pla d'eradicació (i no aporta diners per al pla de contenció) i, per això, persisteixen en aplicar-lo a peu de la lletra».

Al respecte, remarquen que el govern valencià ha de finançar amb recursos propis actuacions per controlar la plaga.

Així mateix es consideren «cap de turc», segons que expressa el president de l'Associació de Joves Agricultors d'Alacant (ASAJA), Eladio Aniorte, a través d'un comunicat. A més de la presentació del contenciós administratiu, AXFA també ha acordat denunciar aquests fets mitjançant una queixa davant el Síndic de Greuges, amb l'objectiu que el defensor del poble valencià tingui coneixement del procediment que s'està duent a terme, «les múltiples irregularitats i les injustícies comeses amb els afectats».

«Volem deixar clar que des d'ASAJA Alacant i AXFA el principal objectiu és combatre i lluitar amb el suport del sector per evitar la propagació de la Xylella, però no a costa del nostre cap. No podem acceptar que es destrueixin arbres sans i tenim plena convicció que, publicat un cinquè focus, amb 106 parcel·les afectades en total, i a falta de fer públic el resultat de les 7.000 mostres pendents, la plaga està estesa, l'eradicació no serveix més que per desforestar i destruir pobles», denuncien.

Com a solució, les associacions d'agricultors reclamen mesures de contenció, controls exhaustius, acotació de parcel·les d'experimentació, seguiment de la zona tampó, eradicació només de l'arbre infectat i «començar a pensar en conviure amb la Xylella».