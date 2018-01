La Cambra celebra demà la jornada d'start-ups suspesa per la vaga del 8-N

La Cambra de Comerç ha convocat per demà la jornada d'«Empreses emergents i finançament» que es va suspendre per la vaga del passat 8 de novembre. L'acte, que 'shavia de celebrar a l'Auditori, es va ajornar per la vaga convocada pel sindicat Intersindical-CSC i que va provocar talls en carreteres i autopistes, així com de les vies del tren d'alta velocitat (TAV),

Entre els participants a la jornada de la Cambra de Comerç de Girona destaquen Sergio García Pino, cofundador de Wallapop; Esteban Redolfi, director de la plataforma d´Startups de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, o Ferran Fisas, president del Culinary Institute of Barcelona, entre molts altres.

La iniciativa s'emmarca dins un projecte transfronterer que impulsen conjuntament les cambres de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà. El programa preveu potenciar les relacions de l'empresariat a banda i banda dels Pirineus. Va començar el maig de l'any passat i té una durada de tres anys. Compta amb un pressupost d'1,27 milions d'euros (MEUR), dels quals el 65% provenen de fons europeus (els Feder) i el 35% restant, de recursos que hi aporten les cambres.

La iniciativa abasta diverses branques, i la jornada posarà el focus sobre les start-up i les maneres com poden accedir a finançament. Per això, hi haurà diferents ponències i taules rodones, i també es faran 'speed dating' (trobades llampec) entre empreses emergents i inversors.