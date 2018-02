Dos de cada tres autònoms fa més de 3 anys que tenen el seu negoci

Dos de cada tres autònoms, en concret un 67,6% fa més de tres anys que està al capdavant del seu negoci i una mica més de la meitat té una antiguitat de cinc anys, mentre que únicament el 14,1% no arriba a l'any, segons un informe de l'Asociació de Treballadors Autònoms (ATA). Dels 3,2 milions d'autònoms amb què comptava Espanya al tancament del 2017, el 61,4% són autònoms persones físiques (1.962.774) i el 38,6% són autònoms societaris (1.237.540).

Els autònoms persones físiques van baixar en 10.211 persones el 2017, davant l'increment dels autònoms societaris en 19.234. De la diferència entre tots dos s'obté un guany per al Règim Especial de Treballadors Autònoms de 9.023 cotitzants el 2017.

L'informe reflecteix que el 86,3% dels treballadors autònoms cotitza per la base mínima, situada per a aquest any en 919,8 euros, encara que ATA posa l'accent en el fet que, per primera vegada, baixa lleugerament, un 0,17%, el nombre d'autònoms que cotitza per la mínima i puja un 7,6% el dels que cotitzen per entre la base mínima i 1,5 vegades la base mínima.

El percentatge d'autònoms que cotitzen per la base mínima supera el 90% quan l'edat és inferior als 40 anys, entre els estrangers i entre els que fa menys de cinc anys que estan donats d'alta, si bé a partir dels 55 anys d'edat el 29% cotitza per una base superior a la mínima a causa de la proximitat a l'edat de jubilació.