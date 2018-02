L'entitat preveu mantenir la seva cartera creditícia

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, espera que el 2018 l'evolució de la cartera crediticia de l'entitat es mantingui «més o menys estable» i amb xifres similars a les del passat exercici. Així ho va indicar Gortázar en la roda de premsa de presentació de resultats de l'entitat a València, on va destacar que el 2017 el grup CaixaBank va tenir un creixement del crèdit d'un 12% respecte a l'exercici anterior, amb especial rellevància en sectors com consum que va augmentar en un 22,4% i en crèdit a empreses que ho va fer en un 4%.

«Totes aquestes xifres són francament superiors a les de la mitjana del sector i esperem que el 2018 l'evolució no sigui molt diferent, que la cartera crediticia sana estigui més o menys estable i reduir els crèdits problemàtics», va assenyalar per subratllar que l'entitat intentarà «fer el millor i guanyar més quotes de mercat».

Sobre l'evolució del crèdit, el president de l'entitat, Jordi Gual, va emfatitzar que el fet que per al conjunt del sector i d'Espanya el crèdit estigui caient i tendeixi a estabilitzar-se «no significa que no hi hagi molt flux de crèdit nou, especialment en consum i empreses», sinó que «obeeix a un procés de despalanquejament dels agents econòmics d'Espanya» i al fet que «algunes partides del sector bancari hagin estat venudes fora del sector». «El més important per a l'activitat no és tant el saldo de crèdit, sinó els nous fluxos de finançament, que per al conjunt d'Espanya són positius i també per a la nostra entitat», va resoldre Gual.