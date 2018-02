Torrot invertirà 2 MEUR a Salt per fabricar la seva primera moto de trial elèctrica el 2018

Torrot invertirà 2 milions d'euros a la fàbrica de Salt aquest 2018 per treure al mercat la seva primera moto de trial elèctrica. La inversió permetrà adaptar la cadena de producció d'aquest model (la nova TXE de GasGas) i començar a fabricar-lo en sèrie. Les primeres unitats començaran a sortir de planta durant el tercer trimestre d'any.

Inicialment, Torrot preveu fabricar una primera tirada de 200 motos. Abans de començar-ne la producció en sèrie, l'empresa ja ha provat aquest motor elèctric en una competició mundial que es va celebrar el mes de juny a França i que va guanyar el pilot de la marca, Marc Colomer.

Ara, Torrot començarà a fabricar el model popular de la moto elèctrica de trial que conduïa Colomer. L'empresa, que a finals del 2015 va adquirir l'antiga GasGas per reflotar-ne la marca, compta ja amb 150 treballadors i exporta el 90% de la producció. A finals d'any, obrirà una nova planta a Cadis.

Torrot continua impulsant la seva aposta pel vehicle elèctric. L'any passat, el seu model urbà –la MUVI- va ser la moto elèctrica més venuda arreu de l'estat espanyol. I ara, la firma porta aquest motor al món del trial.

L'empresa invertirà 2 MEUR aquest 2018 per adaptar la fàbrica de Salt i poder començar a produir el sèrie la seva primera moto de trial elèctric (la nova TXE de GasGas). Torrot «endotllarà» el motor elèctric a aquest model després d'haver-ne provat l'eficàcia amb un prototipus que va participar a la TrialE Cup (el primer mundial de trial elèctric).

La competició es va celebrar el juny de l'any passat a Lourdes i el pilot Marc Colomer, que conduïa la moto de Torrot, es va endur l'or. Ara, l'empresa amb seu a Salt (Gironès) ja engega el procés per començar a produir en sèrie la TXE de GasGas.

Per al conseller del grup, Iván Contreras, la nova moto de trial elèctric permet avançar cap a un model de mobilitat sostenible. «La societat reclama vehicles que no contaminin per protegir l'entorn i reduir la contaminació», precisa. I va afegir: «Ja ho hem fet amb la MUVI, pensada per als entorns urbans; ara ho volem traslladar al camp, a les motos off-road, per evitar contaminar el medi ambient i eliminar el soroll dels motors en entorns sensibles».



200 unitats a finals d'any

Les primeres unitats de la nova moto de trial elèctric sortiran de la planta de Salt durant el tercer trimestre d'any (tot i que ja es poden reservar a través de la web). Inicialment, se'n preveu fer una tirada de 200 unitats. La moto comptarà amb una bateria d'última generació que ofereix prou autonomia per fer «llargues sessions de trial», van subratllar.

Contreras destaca que la sortida al mercat de les GasGas TXE marcarà un abans i un després «en la conducció esportiva sense emissions» sobre dues rodes. «No només donem un gir als motors, sinó també a les sensacions que se li generen al pilot: el so i l'olor a gasolina es perden i es potencia el gaudi de l'entorn», subratlla el conseller delegat de Torrot.