El Govern aprova poder rescatar als 10 anys l'invertit en un pla de pensions

El president del Govern, Mariano Rajoy, va avançar que el Consell de Ministres aprovarà avui un reial decret que permetrà liquidar sense limitacions les aportacions realitzades als plans de pensions, així com els rendiments generats, al cap de deu anys. Així ho va anunciar ahir quan va assegurar també que es rebaixaran «molt sensiblement» les comissions que els estalviadors paguen a les entitats gestores. Rajoy va destacar que la reforma intenta incentivar l'estalvi, apel·la a la «responsabilitat individual i dona més llibertat i més garanties a l'estalviador».

No obstant això, va asseverar que a Espanya el sistema de pensions públic està garantit per l'Estat, en ser un dret «irrenunciable» dels espanyols, si bé va insistir que cal seguir acordant entre totes les forces polítiques mesures per a la seva «estabilitat i millora». En tot cas, considera que aquesta millora és compatible amb la iniciativa privada de l'estalvi, sobre el que va recordar que els plans de pensions privats existeixen a Espanya des de fa 30 anys i «complementen, no substitueixen, el model de pensions públiques».

«El Pacte de Toledo, en les seves recomanacions, anima a reforçar aquests sistemes complementaris d'estalvi», va recordar Rajoy, qui va subratllar que en l'actualitat més de 8 milions de persones tenen un pla de pensions amb un estalvi acumulat de 106.000 milions d'euros.

Així, va recordar que els espanyols dediquen menys que els ciutadans d'altres països avançats als plans i fons de pensions, i ocupen el lloc 21 en el rànquing de l'OCDE, per darrere de Portugal.

El president del Govern va incidir en la necessitat de donar la «millor resposta» a problemes com l'envelliment i va advocar perquè, ara que les coses «comencen a anar bé», és el moment de «tornar a ser previsors», per la qual cosa considera que des dels poders públics s'ha d'incentivar que l'estalvi pensi en el llarg termini. «Un estalvi amb un horitzó temporal perllongat, que serveixi com a complement de la pensió pública però també per a altres plans vitals», va afegir.

Sense perjudici de la reforma que aprovarà avui el Govern, Rajoy va recalcar que es tracta de «preservar» el sistema públic de pensions i que la Comissió del Pacte de Toledo treballa «intensament» per consensuar mesures. Va emfatitzar que hi ha «raons per a l'optimisme», perquè el 2017 per primera vegada en 9 anys els ingressos per quotes a la Seguretat Social van créixer més que la despesa en pensions, i el tancament de 2017 llançarà els ingressos per cotitzacions socials més elevats de la història.



Comissions reduïdes al màxim

En relació a la rebaixa de les comissions anunciada per Rajoy, el reial decret, que modificarà el reglament dels plans i fons de pensions, contempla la substitució de la comissió de gestió màxima dels plans de pensions, fixada actualment en l'1,5%, pel seu sistema de tres trams en funció de les diferents polítiques d'inversió dels mateixos fons.

En concret, la comissió màxima de gestió dels fons de renda fixa es reduirà fins al 0,85%, mentre que en el cas de la renda fixa mixta, l'import màxim es redueix fins a l'1,3%. Per a la resta de fons –renda variable i fons garantits– la comissió de gestió màxima es manté en l'1,5%.

D'aquesta manera, la comissió màxima mitjana dels plans de pensions es rebaixa fins a l'1,25%, des de l'1,5% anterior. Les comissions dipositàries es redueixen del 0,25% al 0,2%.

La nova norma també establirà que els partícips dels plans de pensions d'ocupació també tindran dret a liquidar les aportacions en deu anys, si així ho permet el compromís i les especificacions del pla i les seves condicions i limitacions. En l'actualitat, només es permet rescatar les aportacions realitzades als plans de pensions una vegada assolida la jubilació, o en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada.