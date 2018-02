Els bancs de l'Ibex van augmentar un 4% el nombre d'empleats i oficines el 2017

Els sis bancs presents a l'Ibex 35 van augmentar un 4% el nombre d'empleats i d'oficines amb què comptaven al tancament de 2017 en relació amb un any abans, una xifra en la qual s'inclouen els corresponents a Popular i Banc Mare Nostrum (BMN), entitats que han estat integrades per Santander i Bankia, respectivament. En conjunt, els sis bancs més grans de l'estat disposaven d'una plantilla de 422.453 treballadors al tancament de 2017, el que suposa un 3,65% més que un any abans.

La major part, 202.251 empleats, correspon al Santander, en la plantilla del qual s'han incorporat els treballadors del Popular. Així, el Santander va augmentar en un 7,29% el seu equip entre 2016 i 2017. L'entitat portarà a terme aquest any un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) en el marc de la integració dels seus serveis centrals amb els del Popular. que contempla la sortida de 1.100 empleats, el 3,1% de la plantilla conjunta de les dues entitats. Pel que fa a Bankia, disposava al tancament de 2017 d'una plantilla de 13.463 empleats (-0,31% respecte el 2016), una xifra que, tenint en compte el BMN, ascendeix a 17.757 treballadors (+31,5%). L'entitat també durà a terme aquest any un ERO, que preveu inicialment la sortida d'un total de 2.291 treballadors, tant de la xarxa comercial com dels serveis centrals.

Per la seva banda, van reduir el seu nombre d'empleats el BBVA (-2,17%), CaixaBank (-0,88%) i Sabadell (-0,38%), mentre que Bankinter va augmentar un 3,1% la seva plantilla.

Les entitats que cotitzen a l'Ibex 35 van incrementar també el 2017 la seva xarxa comercial, concretament un 4,16%, fins a les 32.667 oficines, si bé aquesta xifra inclou tant les del Popular com les del BMN. Així, les entitats que més van ampliar la seva xarxa van ser Santander (+12%) i Bankia (+29,5%). El Sabadell va ser el banc que més va reduir el 2017 el seu nombre de sucursals, fins a 2.473, una xifra que suposa un 10,6% menys que les que tenia un any abans. Paral·lelament, el BBVA ho va fer un 4,5%, Bankinter un 0,44% i CaixaBank un 0,33%.

Per altra banda, Bankinter va ser l'entitat de l'Ibex que menor taxa de morositat va registrar durant l'exercici 2017. El banc dirigit per María Dolores Dancausa la va situar en el 3,45%, per sota dels seus competidors.

Per darrere, en ordre de menor a major taxa de mora, es van col·locar Santander (4,08%), BBVA (4,4%), Sabadell (5,14%), CaixaBank (6%) i Bankia (8,9 %). Tots aquests bancs van reduir el 2017 la seva taxa de morositat, amb l'excepció del Santander, que, després d'incorporar el Popular, la va elevar des del 3,93% de 2016 fins al 4,08% de 2017.