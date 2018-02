Girona se situa com la setena província amb la gasolina més cara

Girona és la setena província amb la gasolina més cara d'Espanya, segons certifica un informe que acaba de divulgar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb dades recollides al desembre. L'organisme aprecia una important pujada dels preus, especialment durant els dies de les festes de Nadal. Dins de les comarques gironines, Puigcerdà i Olot són les dues ciutats on surt més car posar gasolina. En el cas del gasoil, Girona és la desena de les cinquanta-dues províncies amb el preu més alt.

Per davant de Girona, Competència exposa que Astúries «va continuar sent, per tercer mes consecutiu, la província de la Península amb el preu de venda al públic de la gasolina més alt». Per darrere hi ha la Corunya i Màlaga. Per la seva part, Girona se situa en el grup que hi ha a continuació, juntament amb Pontevedra i Cadis. Barcelona és la següent demarcació catalana més cara, en desena posició.

El combustible a Girona no és dels més cars abans d'aplicar els impostos, que solen suposar el 46% del preu final. En concret, en el rànquing previ a aplicar aquestes taxes, les comarques gironines apareixen en quinzena posició.

En aquestes diferències dels preus abans d'impostos influeixen, a més del cost de la matèria primera, els logístics (transport i emmagatzematge del combustible), l'estratègia de preus de la marca que serveix el carburant als distribuïdors al detall i els marges comercials.

Una vegada aplicats els impostos, Girona passa a estar en el grup capdavanter del rànquing provincial de la gasolina, per darrere de Balears, on els preus són els més cars, condicionats per uns majors costos logístics. En el cas d'Astúries, és una de les comunitats que manté amb vida l'anomenat «cèntim sanitari», que grava els combustibles i amb el qual el Principat ingressa entorn de 25 milions. Les estacions de servei de l'autonomia estan en plena campanya per persuadir les forces polítiques del Parlament asturià de la necessitat de retirar aquesta taxa, com ja han fet altres autonomies.

L'informe de Competència també assenyala que en el conjunt d'Espanya van ser les gasolineres de la marca BP les que més van apujar el preu de la benzina durant el desembre. Fins i tot assenyala que Cepsa i Repsol el van abaixar.